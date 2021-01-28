В Слуге народа рассказали, сколько стоит проведение референдума

Организация, подготовка и проведение референдума в Украине обойдется примерно в 1-2 миллиарда гривен.
Народные депутаты от Слуги народа Александр Корниенко и Даниил Гетманцев рассказали, за какие деньги будут проводить референдумы в Украине.
По их словам, стоимость проведения всеукраинского референдума оценивается примерно в 2 млрд гривен.
"Ну где-то приблизительно будет около 2 млрд гривен", — сказал Корниенко, комментируя затраты на проведение всеукраинского референдума, передает Украина 24.
При этом он добавил, что примерно такая же сумма была потрачена на подготовку и проведение выборов в местные органы власти в октябре 2020 года.
Даниил Гетманцев, в свою очередь, отметил, что деньги на проведение референдума будут выделяться из резервного фонда Кабинета министров.
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При этом, спикер парламента Дмитрий Разумков накануне заявил, что в ближайшее время в Украине вряд ли можно будет провести референдум.
"В ближайшее время вряд ли можно будет провести референдум. Потому что он предвидел, фактически, возможность проведения референдума, начиная с 2022 года. И сегодня есть ограничения и по финансам, вы все понимаете, что мы находимся в режиме ковида, в режиме довольно серьезной экономии бюджетных средств", - заявил Разумков.
Закон о референдуме - о чем ранее сообщал Главред:
- В начале июня 2020 года президент Владимир Зеленский внес в Раду как неотложный законопроект О народовластии через украинский референдум (№3612).
- Парламент принял документ в первом чтении 18 июня – его поддержали 252 народных избранника.
- В Слуге народа развенчали популярные мифы, которые распространяются вокруг закона о всеукраинском референдуме.