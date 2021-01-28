В Слуге народа рассказали, сколько стоит проведение референдума

Корниенко рассказал, сколько стоит провести референдум / УНИАН

Народные депутаты от Слуги народа Александр Корниенко и Даниил Гетманцев рассказали, за какие деньги будут проводить референдумы в Украине.

По их словам, стоимость проведения всеукраинского референдума оценивается примерно в 2 млрд гривен.

"Ну где-то приблизительно будет около 2 млрд гривен", — сказал Корниенко, комментируя затраты на проведение всеукраинского референдума, передает Украина 24.

При этом он добавил, что примерно такая же сумма была потрачена на подготовку и проведение выборов в местные органы власти в октябре 2020 года.

Даниил Гетманцев, в свою очередь, отметил, что деньги на проведение референдума будут выделяться из резервного фонда Кабинета министров.

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При этом, спикер парламента Дмитрий Разумков накануне заявил, что в ближайшее время в Украине вряд ли можно будет провести референдум.

"В ближайшее время вряд ли можно будет провести референдум. Потому что он предвидел, фактически, возможность проведения референдума, начиная с 2022 года. И сегодня есть ограничения и по финансам, вы все понимаете, что мы находимся в режиме ковида, в режиме довольно серьезной экономии бюджетных средств", - заявил Разумков.

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