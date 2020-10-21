В ТКГ рассказали, добавят ли "формулу Штайнмайера" в закон об особом статусе Донбасса

Боец ВСУ на Донбассе / Reuters

В ранее принятый Верховной Рады закон, который предусматривает особый статус Донбасса и срок которого заканчивается 31 декабря нынешнего года, может быть включена пресловутая "формула Штайнмайера".

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на заявление нардепа от Слуги народа (политсила президента Зеленского) и член делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Андрея Костина. По его словам, внесение "формула Штайнмайера" обязательно потребует диалога и в зале заседаний парламента, и в украинском обществе.

"На самом деле эта формула позволяет закону действовать на постоянной основе при наличии определенных условий. То есть, при том, что предстоящие выборы, которые состоятся в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, будут признаны соответствующими стандартам ОБСЕ. Однако в формате ТКГ мы уже который месяц видим нежелание российских представителей продолжать диалог", – пояснил Костин.

По словам Костина, у депутатов парламента в плане внесения "формулы Штайнмайера" остается крайне неширокий коридор маневра.

"И здесь в Верховной Раде в принципе будет два варианта: в очередной раз продлить действие закона об особом порядке местного самоуправления, как мы делали это в прошлом году, или, если переговоры в формате ТКГ пойдут более успешно, можно в принципе вносить и вариант закона с включенной "формулой Штайнмайера", – добавил он.

Читайте также"Формула Штайнмайера" и передача границы: названы условия встречи глав МИД в Нормандском формате

Формула Штайнмайера - что было ранее: