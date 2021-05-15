В ТКГ сделали важное заявление о договоренностях по Донбассу

Когда произойдет обмен пленными / УНИАН

Член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Татьяна Иванова рассказала, что процесс обмена пленными между Украиной и ОРДЛО может быть разблокирован.

По ее словам, стороны уже сделали первый шаг, хотя договоренности об обмене пока нет.

"Шанс есть всегда, тем более, что я вижу первые ласточки разблокирования процесса обмена. Это первый шаг - обмен списками. Очень долго мы не могли приблизиться к этому шагу, поскольку представители ОРДЛО в ТКГ каждый раз, когда доходил разговор до обмена списками, ссылались на так называемую процессуальную очистку. Наконец этот шаг осуществлен, и для меня это первая ласточка для разблокирования процесса. Мы продолжаем делать процессуальную очистку. Для части людей эта очистка сделана. По другим такая очистка продолжается", - отметила она.

Иванова уточнила, что все обвинения со всех не сняты, последнее решение принимает президент своим указом о помиловании.

"Здесь все зависит от его решения. Я хочу подчеркнуть важную вещь, чтобы мы не дали преждевременную надежду людям, которые ожидают своих родных - это первый маленький шаг к разблокированию (вопроса обмена удерживаемыми лицами - ред.), однако это не свидетельствует о том, что уже есть договоренность о процессе обмена. От обмена списками до самого обмена может пройти время, мы не знаем, насколько оно будет длительным. Переговоры продолжаются", - рассказала она, передает Украина 24.

Также она рассказала, о каком количестве людей идет речь.

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"Я сейчас не могу вам сказать о количестве людей, поскольку ТКГ - это не постоянно действующий орган. Прошлое заседание было в апреле и последующее будет только во вторник-среду. Я знаю также со слов спикера ТКГ, что речь идет о от 90 до 100 человек. Общее количество (удерживаемых Россией лиц - ред.) 260-270 человек, однако в этой цифре есть люди, в отношении которых не установлено их местонахождение", - добавила Иванова.

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