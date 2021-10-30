В тюрьму на 8 лет: украинцев будут жестко наказывать за подделку ковид-сертификатов

Законопроект об ужесточении наказания за фейковые ковид-сертификаты Рада может принять во вторник, 2 ноября, на внеочередном заседании.
В Украине хотят ужесточить наказание за изготовление и использование поддельных ковид-сертификатов. Соответствующий законопроект народные депутаты могут принять во вторник, 2 ноября, на внеочередном заседании Верховной Рады.
Как сообщил глава комитета ВР по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", подготовленный для рассмотрения законопроект втрое усиливает уголовную ответственность за подделку сертификатов вакцинации и ПЦР-тестов.
"Если это многократное нарушение фальсификации документов – это до восьми лет лишения свободы. Это относительно тех, кто производит. Для тех, кто пользуется, там административная ответственность также усиливается, там [штраф] за 50 тысяч гривен", — сообщил он.
Отметим, в сентябре в Министерстве здравоохранения заявляли о том, что власти готовят законодательный акт, на основе которого в Украине ужесточат ответственность за махинации с медицинскими документами по коронавирусу. В частности, речь шла о сертификатах вакцинации от COVID-19 и справках о противопоказаниях к прививке.
Как полагают в ведомстве, люди с поддельными документами представляют угрозу для общества.
Кто может проверять COVID-сертификаты в Украине
Сотрудники полиции
Водители общественного транспорта
Проводники в поездах
Работники торгово-развлекательных центров
Представители Минздрава
Сотрудники Госпродпотребслужбы
Санитарные врачи
Напомним, в Киеве с 1 ноября 2021 года пользоваться общественным транспортом разрешено при наличии ковид-сертификата или ПЦР или антиген теста, сделанного не более чем за 72 часа до поездки, или сертификата о выздоровлении. Штраф за нарушение - от 17 тыс. грн
Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявлял, что в Уголовном кодексе Украины должна появиться специальная статья за подделку COVID-сертификатов. Министерство намерено разоблачать сотрудников, причастных к противозаконной деятельности.