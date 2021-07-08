В Украине из-за "шоковых цен" на сахар резко подорожали другие продукты

В Украине дефицит сахара / УНИАН

В Украине из-за плохого урожая сахара в прошлом году, а также его дефицита с начала 2021 года, существенно подскочили цены на кондитерские изделия, говорится в открытом письме объединения производителей пищевых продуктов к президенту Владимиру Зеленскому.

"Шоковые цены на сахар стали слишком болезненными для кондитеров, поскольку сахар составляет 50% массы всех сладостей. В результате цены на отечественную кондитерку только за первый квартал 2021 года выросли на 15-20%", – говорится в сообщении.

При этом рост цен не компенсировал потери, и значительная часть отрасли работает с отрицательной рентабельностью. На фоне этого Украина увеличивает импорт сладостей из Европы, уточняется в письме.

"Карамель и сахарное печенье стало дешевле производить в странах ЕС, поэтому имеем рекордный рост импорта сладостей в Украину с начала года аж на 20%", – отмечают производители.

Также сообщается, что из-за дефицита сахара в стране страдают предприятия хлебопекарной отрасли – увеличение их расходов на сахар составляет почти 200 млн грн. Значительные потери также несут производители безалкогольных напитков.

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В связи с этим ряд ассоциаций, среди которых "Укркондпром", "Всеукраинская ассоциация пекарей", Союз украинских предпринимателей и другие, призывают Верховную Раду временно – до нового урожая сахара в сентябре-октябре 2021 года – отменить ввозную пошлину на импортируемый сахар.

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Напомним, ранее профессор Алексей Буеверов рассказал, сколько шоколада можно есть в день. По его словам, норма для среднестатистического человека - около 50 граммов темного шоколада, в котором не менее 50% какао.

Эксперты развенчали миф о том, что если есть темный шоколад, то он будет меньше вредить фигуре.