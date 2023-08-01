В Украине изменились правила пополнения мобильного счета: что нужно знать всем

На введенный номер мобильного телефона будут отправлять одноразовый пароль или передавать его по телефонному звонку.

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Пополнение мобильного в Украине / Коллаж Главред, фото pixabay

Сегодня, 1 августа, в Украине вступают в силу новые правила пополнения мобильного счета. Теперь, для того чтобы положить деньги на номер через терминал, нужно всегда иметь при себе телефон.

С августа для оплаты услуг наличными через платежные терминалы клиенты сотовых операторов будут обязаны пройти обязательный процесс идентификации, сообщают мобильные операторы.

Как пополнить счет мобильного телефона с 1 августа

Если вы пополняете мобильный счет через терминал, обязательно должны иметь при себе еще и телефон. Раньше можно было обойтись без него, но теперь процедура проведения платежных операций с наличными деньгами изменилась.

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На введенный номер мобильного телефона будут отправлять одноразовый пароль или передавать его по телефонному звонку. Это необходимо для идентификации плательщика.

Остается неизменным пополнение счета безналичным способом через приложения мобильных операторов.

Инструкция по пополнению счета другого абонента:

Введите номер телефона абонента, который вы хотите пополнить. При запросе на идентификацию введите номер на который поступит звонок, SMS или сообщение в мессенджере. Ввести в поле пароля последние четыре цифры номера с которого поступил вызов или код из пришедшего сообщения. Внесите сумму, на которую вы хотите пополнить счет абонента.

Как ранее сообщали, в Украине после окончания полномасштабной войны вновь возникнет вопрос пересмотра пенсионного возраста.

Ранее представители Пенсионного фонда рассказали, что после достижения пенсионного возраста пенсия украинцам назначается даже в том случае, если люди были вынуждены покинуть Украину из-за российско-украинской войны.

В Украине погода в начале августа будет максимально жаркой. Как сообщают синоптики, температура может достигнуть +40 градусов.

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