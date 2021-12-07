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В Украине могут увеличить штрафы за долги по коммуналке: подробности

7 декабря 2021, 12:56

В Украине по состоянию на сентябрь долги за коммуналку составили 61,5 млрд грн. Это примерно по 4,1 тыс. на каждую семью.

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Cегодня за день просрочки начисляется пеня в размере всего 0,01% / Фото: Укринформ, zaim.com

В Украине могут значительно ужесточить наказание за долги по коммуналке. Как пишет Обозреватель, по требованию Международного валютного фонда власть взяла на себя обязательство ввести более жесткие штрафы.

"Мы будем заниматься вопросом задолженности и платежной дисциплины населения, теплокоммунэнерго и дистрибьюторов, чтобы обеспечить непрерывность заявок на поставки газа и способствовать развитию конкурентоспособного рынка. Мы разработаем соответствующие инструменты для ТКЭ, чтобы обеспечить взыскание платежей с домохозяйств (в том числе и за счет увеличения штрафов и упрощенного правоприменения)", – говорится в меморандуме с МВФ.

Как говорится в материале, в Украине по состоянию на сентябрь долги за коммуналку составили 61,5 млрд грн. Это примерно по 4,1 тыс. на каждую семью. При этом, количество должников среди украинцев с каждым годом увеличивается.

Сегодня за каждый день просрочки должникам начисляется пеня в размере всего 0,01%. Согласно меморандуму, этот процент планируется увеличить. Также рассматриваются варианты, как взыскать задолженность без обращения в суд.

"Думаю, когда речь идет об усилении ответственности, они изменят систему, как эти долги "выбивать" из должников. Если сейчас эта процедура идет через иск, суд, в исполнительную службу, то думаю, что вскоре даже иск в суд по этому вопросу не понадобится. Уже сегодня у нас есть практика списания денег со счетов должников, и для этого даже не всегда нужно систематизировать эти процессы", – заявил изданию председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

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По его мнению, ситуация с долгами за коммуналку в Украине критическая. В частности, за последний год задолженность увеличилась на 10 млрд грн.

Читайте такжеХодит с пакетом для денег: в Киеве заметили пенсионера, который просит оплатить ему "коммуналку"В то же время, координатор жилищных программ "Опоры" Татьяна Бойко считает, что основные долги появляются при расчетах поставщиков перед такими структурами, как НАК "Нафтогаз Украины", "Энергоатом" и другими.

"Этот вопрос специально так коммуницирован, что якобы не платит население. Но с населением нужно работать не через коллекторов, а как с клиентами. Для этого для разных категорий неплательщиков должен быть свой подход. С людьми можно договориться, заключить договоры реструктуризации", - говорит Бойко.

Что делать, если есть долги за коммуналку

В Министерстве социальной политики Украины ранее заявляли, что даже граждане с задолженностью смогут претендовать на субсидию. Для этого украинцам нужно заключить договор реструктуризации и обратиться в орган соцзащиты населения по вопросу назначения жилищной субсидии.

Чтобы узнать детали, в Минсоцполитики советуют потребителям обратиться к поставщикам соответствующих коммунальных услуг.

В министерстве также отметили, если такой договор будет заключен в течение 2 месяцев с начала отопительного сезона, жилищная субсидия будет назначена с начала сезона.

Читайте такжеУкраинцам раздадут субсидии на коммуналку деньгами: кто их получит"Рекомендуем гражданам, имеющим задолженность по оплате услуг и которые не могут без помощи государства оплачивать платежи за услуги, заключить договор реструктуризации и обратиться в орган социальной защиты населения по вопросу назначения жилищной субсидии", – отмечали в министерстве.

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