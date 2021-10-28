В Минсоцполитики рассказали, что нужно срочно делать украинцам с долгами по коммуналке

Что нужно срочно делать украинцам с долгами по коммуналке / УНИАН

Гражданам Украины, у которых есть задолженности по оплате услуг ЖКХ и которые не могут без помощи государства оплатить коммунальные счета, нужно заключить договор о реструктуризации и обратиться в орган социальной защиты населения по вопросу назначения жилищной субсидии. Такое уточнение озвучили в Минсоцполитики.

Согласно законодательству, жилищная субсидия не назначается при наличии просроченной (более трех месяцев) задолженности, срок исковой давности которой не истек, и общая сумма которой превышает двадцать не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (340 гривен).

По словам замминистра Виталия Музыченко, по вопросам заключения договоров реструктуризации гражданам нужно обратиться к поставщикам соответствующих коммунальных услуг. Если такой договор будет заключен в течение двух месяцев с начала отопительного сезона, жилищную субсидию назначат с его начала — с октября.

Как говорит чиновник, граждане, которые не согласны с установленными суммами задолженности, могут обратиться в суд для ее обжалования, что тоже является основанием для назначения субсидии.

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Напомним, ранее чиновники говорили, проверить назначения жилищной субсидии по данным Единого государственного реестра получателей жилищных субсидий можно на сайте Информационно-вычислительного центра Министерства социальной политики.

А меж тем, по состоянию на октябрь 2021 года, долги за коммунальные услуги составили 64,4 миллиарда гривен. Больше всего украинцы задолжали за поставки и распределение природного газа – 23,7 миллиарда гривен, а также за поставку тепла и горячей воды – 20,3 миллиарда гривен.