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В Украине намерены существенно повысить цены на распределение газа

25 октября 2021, 18:56

Проекты тарифов на распределение газа пока еще не поданы на рассмотрение регулятору.

газ
Подорожают услуги по распределению газа / Фото pixabay.com

Уже с января нового, 2022 года, газораспределительные компании предлагают поднять цены на услугу по распределению газа в 4 раза.

По информации издания УНИАН, об этом свидетельствуют проекты тарифов, опубликованные на сайтах каждой отдельной газораспределительной компании.

Больше всего поднять тарифы за кубический метр предлагают для "Луганскгаз" — с 1,55 грн до 8,41 грн и "Уманьгаз" — с 1,78 грн до 8,91 грн. Кроме того, тариф "Одессагазу" хотят поднять с 0,84 грн до 4,52 грн. Столичный "Киевгаз" предлагает поднять стоимость своих услуг с 0,31 грн до 0,83 грн, "Киевоблгаз" — с 1,45 грн до 3,39 грн за куб. м.

Наименьшие изменения в тарифе могут принять для "Газопостачсервис" — с 2,46 до 3,01 грн за куб. м, "Шепетовкагаз" — с 1,09 до 1,88 грн за куб. м и НГХП "Сера" — с 1,14 до 1,58 грн за куб. м.

В одном из облгазов УНИАНУ рассказали, что это лишь проекты тарифов на 2022 год, которые еще даже не поданы на рассмотрение регулятору. Кроме того, обычно финальные утвержденные тарифы значительно ниже, чем предложенные компаниями. Также собеседник объяснил, что повышение тарифа связано с ростом рыночной стоимости газа.

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"В тарифе газ для производственно-технологических расходов заложен в размере 5 800 гривен за тысячу кубов, а рыночная стоимость газа сейчас 34 тысячи гривен. А ПТР - это треть всего тарифа", - рассказали УНИАН.

Тарифы в Украине

С 1 октября в Украине изменились почти все тарифы на коммунальные услуги.

Так, цена электроэнергии снизилась для 80% бытовых потребителей и составила 1,44 грн/кВт-ч при условии потребления до 250 кВт-ч. При этом, если домохозяйство использует сверх этой нормы, то все потребленное электричество необходимо будет оплатить по полной цене – 1,68 грн за кВт-ч.

С 1 октября в Украине тарифы на отопление увеличились до 40% в зависимости от населенного пункта. Средневзвешенная стоимость 1 гигакалории тепла будет на уровне 2151,77−2433,90 грн/м кв.

Средний тариф на горячее водоснабжение составляет 109,55−122,17 грн/м куб. в зависимости от типа дома.

Нафтогаз Украины с 1 октября 2021 ввел новый тарифный план "Комфортный сезон", который позволит платить за газ равномерными частями ежемесячно. Тарифный план будет действовать с 1 октября до 30 апреля.

Цена на газ в тарифном плане составляет 7,96 грн за куб. м с НДС без стоимости распределения (доставки), и эта цена зафиксирована на весь отопительный сезон.

viber
Нафтогаз тарифы на газ
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