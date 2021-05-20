В Украине новый министр инфраструктуры: Кубраков пообещал повышение тарифов УЗ

Александр Кубраков заявил о пересмотре тарифов на грузовые железнодорожные перевозки.
В четверг, 20 мая, Верховная Рада назначила бывшего главу Укравтодора Александра Кубракова министром инфраструктуры.
За соответствующее назначение отдали свои голоса 284 народных избранников на заседании Рады, трансляция которого проходит на YouTube-канале парламента.
Во время выступления с трибуны Рады Кубраков заявил, что будет лоббировать вопрос повышения тарифов на грузовые железнодорожные перевозки.
"Мы понимаем, что есть всегда баланс, есть бизнес, который заинтересован в снижении тарифов или удержании их на существующем уровне, потому что бизнес минимизирует свои расходы. С другой стороны, мы видим, что Укрзализныця останавливается таким образом, уровень износа основной инфраструктуры достигает 90%, потому мы не можем не повышать тарифы на перевозки. Потому мы точно это будем делать. Не для пассажирских, а грузовых перевозок. Это обязательно, потому что, если, не дай Бог, Укрзализныця остановится, потеряют все, потому мы будем точно делать", - сказал Кубраков.
По его словам, Укрзализныця должна отвоевать свою долю на рынке грузовых перевозок.
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Александр Кубраков – биография:
- Родился в 1982 году. Народный депутат Украины IX созыва.
- Председатель Государственного агентства автомобильных дорог с 19 ноября 2019 года.
- Окончил Киевский национальный экономический университет.
- Исполнительный директор Ассоциации Информационные технологии Украины.
- Возглавлял сектор IT-Telecom Офиса эффективного регулирования BRDO.
- Работал советником в IT-сфере Киевского городского головы Виталия Кличко.