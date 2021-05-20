В Украине новый министр инфраструктуры: Кубраков пообещал повышение тарифов УЗ

Александр Кубраков / Укравтодор

В четверг, 20 мая, Верховная Рада назначила бывшего главу Укравтодора Александра Кубракова министром инфраструктуры.

За соответствующее назначение отдали свои голоса 284 народных избранников на заседании Рады, трансляция которого проходит на YouTube-канале парламента.

Во время выступления с трибуны Рады Кубраков заявил, что будет лоббировать вопрос повышения тарифов на грузовые железнодорожные перевозки.

"Мы понимаем, что есть всегда баланс, есть бизнес, который заинтересован в снижении тарифов или удержании их на существующем уровне, потому что бизнес минимизирует свои расходы. С другой стороны, мы видим, что Укрзализныця останавливается таким образом, уровень износа основной инфраструктуры достигает 90%, потому мы не можем не повышать тарифы на перевозки. Потому мы точно это будем делать. Не для пассажирских, а грузовых перевозок. Это обязательно, потому что, если, не дай Бог, Укрзализныця остановится, потеряют все, потому мы будем точно делать", - сказал Кубраков.

По его словам, Укрзализныця должна отвоевать свою долю на рынке грузовых перевозок.

Читайте такжеРада назначила Ляшко новым министром здравоохранения

Александр Кубраков – биография: