В Украине обновили зоны карантина - список

В Украине обновили список карантинных зон / УНИАН

Сегодня в Украине обновили карантинные зоны в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионах.

Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

Министр отметил, что красную зону пришлось расширить из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.

Правительство решило включить в красную зону карантина:

Ивано-Франковск, Коломыю, Калуш, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области;

Беляевку, Измаил и Болградский район Одесской области;

Дубно и Костопольский район Ровенской области;

Тернополь, Бережаны и Чертков, Бережанский, Бучацкий, Гусятинский, Монастырский, Теребовлянский, Тернопольский и Чертковский районы Тернопольской области;

Великобурлукский район Харьковской области;

Черновцы, Вижницкий, Глыбокский, Заставновский, Кицманский, Новоселицкий и Сторожинецкий районы Черновицкой области;

Бобровицкий район Черниговской области.

Новое зонирование начнет действовать с 7 сентября.

В "красной зоне" запрещается работа общественного транспорта, закрываются учебные заведения, в том числе дошкольные и школы. Разрешается только высадка пассажиров из транспорта, который курсирует транзитом, и из межобластного транспорта.

В "оранжевой зоне" запрещена деятельность средств размещения (хостелов, туристических баз и т.д.), кроме гостиниц; деятельность развлекательных заведений, ресторанов в ночное время; плановые госпитализации в больницах; работа спортзалов, фитнес-центров, учреждений культуры; прием новых изменений в детские лагеря. Массовые мероприятия разрешены в количестве 1 человек на 20 квадратных метров и в участие не более 100 человек.

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В "желтой зоне" нельзя посещать учреждения социальной защиты, в которых находятся пожилые люди, кроме тех, которые предоставляют услуги кризисного вмешательства.

В "зеленой зоне" действуют следующие ограничения: пребывание в общественных зданиях - лишь в масках или респираторах; проведение массовых мероприятий из расчета не более 1 человека на 5 квадратных метров; кинотеатры могут работать с заполненностью на 50%, перевозки пассажиров в общественном транспорте осуществляется только на сидячих местах.

Напомним, Степанов заявил о том, что нарушение мер безопасности во время адаптивного карантина будет приводить к увеличению числа больных коронавирусом.