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В Украине ограничили продажу сигарет: что попало под запрет

Алексей Тесля
11 июля 2023, 10:54 обновлено 11 июля, 11:00
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В Украине запрещают рекламу и стимулирование продажи табачных изделий, электронных сигарет и жидкостей к ним.
сигареты, вейп
В Украине изменили правила продажи сигарет / pixabay.com

Ограничения относительно продажи табачных изделий вступили в силу в Украине с 11 июля 2023 года.

Это предусмотрено законом №1978 "О внесении изменений в некоторые законы Украины о здравоохранении населения от вредного влияния табака", принятый парламентариями в конце 2021 года, сообщает Госпродпотребслужба.

В пояснительной записке к документу отмечается, что главными целями законопроекта является обеспечение высокого уровня защиты здоровья людей, особенно детей и молодежи, от курения, что будет способствовать уменьшению заболеваемости и преждевременной смертности от неинфекционных болезней, в частности, заболеваний, вызванных употреблением табачных изделий, электронных сигарет и жидкостей.

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Главные изменения:

  • запрет рекламы и стимулирование продажи табачных изделий, электронных сигарет и жидкостей к ним;
  • штраф за реализацию лицам, не достигшим 18 лет, в размере 1020 грн, а в случае повторного в течение года нарушения — 10200 грн;
  • запрет продажи ароматизированных сигарет и табака для самокруток;
  • ответственность за запрет курения с использованием устройств для нагревания во всех общественных местах и помещениях по аналогии с курением обычных сигарет.

Ранее сообщалось, что в Украине цены на сигареты заметно вырастут. Как отмечают эксперты, в среднем пачка подорожает на 14 гривен.

Подорожание ожидается в рамках ежегодного пересмотра акциза. В среднем пачка 64,06 грн, за пачку сигарет среднего сегмента придется заплатить 69,9 грн.

За премиум курильщики будут платить от 82,61 грн. За год сигареты подорожали на 6,97-15,65 грн (в зависимости от производителя).

Глава Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, подорожание акциза на сигареты происходит поэтапно и продлится до 2025 года. Ежегодно акциз дорожает на 20%.

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