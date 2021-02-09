В Украине ослабили карантинные ограничения: что разрешено

Правительство разрешило проведение массовых мероприятий.
Кабинет министров Украины ослабил карантинные ограничения в Украине. Как сообщается на сайте правительства, теперь разрешено проведение массовых образовательных и профессиональных мероприятий, но с ограничениями.
Кабмин внес изменения в постановление №1236 от 9 декабря 2020 года об установлении карантина на территории Украины.
Теперь, правительство разрешило прием посетителей учреждениями культуры и с проведением публичных научных, образовательных и профессиональных тематических мероприятий с наполняемостью залов до 50% мест или из расчета один человек на 5 квадратных метров.
"Размещение осуществляется со свободным местом рядом, спереди и сзади", - уточнили в Кабмине.
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Ранее в Украине разрешалась работа кинотеатров с ограничением до 50% количества мест, а также проведение массовых мероприятий до 20 человек.
Кроме того, принимать посетителей могут музеи и выставки, но на каждого человека должны приходиться не менее 10 кв. м.
Карантин в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
- С 25 января в Украине прекратили действовать усиленные карантинные ограничения - вся страна перешла в "оранжевую" зону карантина. В частности, вновь запрещено проводить массовые (культурные, в том числе концерты, спортивные, социальные, рекламные) мероприятия с участием более 20 человек.
- Также под запретом прием посетителей в кинотеатрах и других учреждениях культуры с наполненностью кинозалов или залов более 50% мест.
- Премьер-министр Денис Шмыгаль 4 февраля сделал заявление о том, что карантин продлят минимум до 30 апреля. Причем в Кабмине не готовы назвать сроки и длительность противоэпидемиологического режима. Карантин будут менять из-за мутации коронавируса.