В Украине ослабили карантинные ограничения: что разрешено

Карантин в Украине ослабили / УНИАН

Кабинет министров Украины ослабил карантинные ограничения в Украине. Как сообщается на сайте правительства, теперь разрешено проведение массовых образовательных и профессиональных мероприятий, но с ограничениями.

Кабмин внес изменения в постановление №1236 от 9 декабря 2020 года об установлении карантина на территории Украины.

Теперь, правительство разрешило прием посетителей учреждениями культуры и с проведением публичных научных, образовательных и профессиональных тематических мероприятий с наполняемостью залов до 50% мест или из расчета один человек на 5 квадратных метров.

"Размещение осуществляется со свободным местом рядом, спереди и сзади", - уточнили в Кабмине.

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Ранее в Украине разрешалась работа кинотеатров с ограничением до 50% количества мест, а также проведение массовых мероприятий до 20 человек.

Кроме того, принимать посетителей могут музеи и выставки, но на каждого человека должны приходиться не менее 10 кв. м.

Карантин в Украине - о чем ранее сообщал Главред: