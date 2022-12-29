В Украине ответили на истерию Беларуси из-за падении ракеты на их территории

Воздушные силы Украины отрицают свою причастность к падению обломков ракеты на территории Беларуси.
"Тут нечего комментировать", - заявил спикер Командования Воздушных сил Юрий Игнат, передает РБК-Украина.
Он также отверг заявления Минска о том, что на территории Беларуси упала именно украинская ракета.
В то же время, Игнат напомнил, что Россия неоднократно пускала свои ракеты вдоль белорусской границы.
В Минобороны Украины отметили, что Украина готова к проведению объективного расследования падения ракеты в Беларуси с участием международных экспертов, но не исключает, что Россия могла организовать провокацию.
В ведомстве напомнили, что Беларусь выразила протест в связи с нарушением воздушного пространства страны ракетой С-300, которая, как утверждают в Минске, была выпущена с территории Украины во время массированного удара россиян.
В Минобороны подчеркивают, что Россия могла организовать провокацию - намеренно проложить такой маршрут для своих крылатых ракет, чтобы спровоцировать их перехват в воздушном пространстве над территорией Беларуси.
"Украинская сторона, оставляя за собой безусловное право на оборону и защиту собственного неба, готова к проведению в Украине объективного расследования инцидента, произошедшего 29 декабря в небе над территорией Беларуси вследствие отражения массированного ракетного удара РФ", - подчеркивают в ведомстве.
Ракетный обстрел Украины 29 декабря
29 декабря российские войска в десятый раз атаковали энергетическую инфраструктуру Украины. Оккупанты запустили по Украине 69 ракет, из которых 54 удалось сбить.
Взрывы звучали в Киеве, Харькове, Львове, Полтавской и Одесской областях. В результате атаки повреждены жилые дома и объекты критической инфраструктуры, пострадали мирные жители.
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