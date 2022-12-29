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В Украине ответили на истерию Беларуси из-за падении ракеты на их территории

29 декабря 2022, 22:29
В Минобороны Украины отметили, что Украина готова к проведению объективного расследования падения ракеты в Беларуси.
Обломки ракеты
Обломки ракеты / телеграм "Белорусский силовик"

Воздушные силы Украины отрицают свою причастность к падению обломков ракеты на территории Беларуси.

"Тут нечего комментировать", - заявил спикер Командования Воздушных сил Юрий Игнат, передает РБК-Украина.

Он также отверг заявления Минска о том, что на территории Беларуси упала именно украинская ракета.

В то же время, Игнат напомнил, что Россия неоднократно пускала свои ракеты вдоль белорусской границы.

В Минобороны Украины отметили, что Украина готова к проведению объективного расследования падения ракеты в Беларуси с участием международных экспертов, но не исключает, что Россия могла организовать провокацию.

В ведомстве напомнили, что Беларусь выразила протест в связи с нарушением воздушного пространства страны ракетой С-300, которая, как утверждают в Минске, была выпущена с территории Украины во время массированного удара россиян.

обломок ракеты

В Минобороны подчеркивают, что Россия могла организовать провокацию - намеренно проложить такой маршрут для своих крылатых ракет, чтобы спровоцировать их перехват в воздушном пространстве над территорией Беларуси.

"Украинская сторона, оставляя за собой безусловное право на оборону и защиту собственного неба, готова к проведению в Украине объективного расследования инцидента, произошедшего 29 декабря в небе над территорией Беларуси вследствие отражения массированного ракетного удара РФ", - подчеркивают в ведомстве.

Ракетный обстрел Украины 29 декабря

29 декабря российские войска в десятый раз атаковали энергетическую инфраструктуру Украины. Оккупанты запустили по Украине 69 ракет, из которых 54 удалось сбить.

Взрывы звучали в Киеве, Харькове, Львове, Полтавской и Одесской областях. В результате атаки повреждены жилые дома и объекты критической инфраструктуры, пострадали мирные жители.

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