В Украине перед праздниками рухнули цены на цитрусовые

Апельсины, мандарины и лимоны подешевели в Украине/ УНИАН

В Украине изменились цены на цитрусовые. В период с ноября по декабрь текущего года стоимость фруктов стала стремительно падать.

Рекордсмен - апельсин

Больше всего за месяц изменилась цена именно на этот фрукт, пишут "Комментарии". Если в ноябре килограмм обходился покупателям в 41,40 гривен, то в середине декабря стоимость снизилась до 32,93 гривен. То есть, за этот период апельсины подешевели на 8,47 гривен. Вместе с тем стали дешевле и апельсины премиум. В прошлом месяце их продавали по 51,75 грн/кг, а в декабре цена упала до 48,25 грн/кг.

Цены на мандарины

В ноябре стоимость одного килограмма составляла 37,93 гривны, а к середине декабря — 31,29 грн/кг, что на 6,64 грн меньше. А вот мандарины клементин, наоборот, стали дороже за этот период. Ранее их продавали по 63,34 грн/кг, а в декабре они обойдутся в 67,25 грн/кг.

Подешевели и лимоны

За месяц упала цена на лимоны. Средняя цена по Украине за один килограмм лимонов в ноябре — 33,67 грн. К декабрю ценник на цитрус упал до 27,72 грн/кг.

Ранее эксперты прогнозировали, что в Украине продолжит дорожать хлеб - стоимость продукта будет увеличиваться примерно на 1,5% в месяц. Также в стране вырастут цены на сахар. Подорожает также подсолнечное масло и куриные яйца.

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