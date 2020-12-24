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В Украине подскочили цены на производство тепла для населения

24 декабря 2020, 17:33

Инициативу обосновали целым рядом причин.

тарифы
В Украине подскочили цены на производство тепла для населения / kharkov.comments.ua

Нацкомиссия по тарифам 24 декабря приняла решение о повышении тарифа на производство теплоэнергии для населения, бюджетных и религиозных организаций и других потребителей на 2021 год, а также для 23 ТЭЦ и когенерационных установок.

Как сообщается на сайте НКРЭКУ, минимально повышения коснулось Днепровской ТЭЦ - 5,5%, максимально - Евро-реконструкции, а именно на 49,7%.

Уточняется, что значительно пысили тарифы для Новораздольской и Новояворивской ТЭЦ (на 37,1% и 34,1%), Белоцерковской ТЭЦ (33,2%), Сумытеплоэнерго (на 25%), Черниговской ТЭЦ (на 24,1%), а также две когенерационные установки КП Миськтепловодоэнергия (на 33,5%) и КП Хмельницктеплокоммунэнерго (на 29,3%).

По информации регулятора, средний тариф для поставок тепла населению для 23 компаний составил после повышения 1121,71 грн/Гкал.

Нацкомиссия по тарифам озвучила причины повышения тарифа на производство тепла. Они связаны с существенным снижением объемов производства теплоэнергии в 2021 году, повышением фонда зарплаты для лицензиатов, ростом цен на топливно-энергетические ресурсы, а также увеличением расходов на услуги по распределению природного газа.

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