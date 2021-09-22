В Украине появился сервис, который будет помогать находить пропавших детей

В Украине ввели сервис Amber Alert / УНИАН

Национальная полиция вместе с социальной сетью Facebook запускает систему оповещения, которая помогает находить пропавших детей в Украине. Она называется AMBER Alert.

В случае исчезновения ребенка Facebook распространит оповещения AMBER среди пользователей соцсети именно в тех зонах поиска, где его/ее видели в последний раз. Эти оповещения будут содержать информацию и фотографию ребенка. Пользователи соцсети смогут получить все детали о пропавшем, а также поделиться ими с друзьями на платформе, говорится в релизе Нацполиции

Руководитель отдела доверия и безопасности Facebook Эмили Вачер отметила, что Украина – 25-я страна в мире, в которой Facebook запускает функцию AMBER Alert. "Наша цель состоит в том, чтобы люди, которые могут помочь, получили эти уведомления и распространили официальную информацию об исчезновении ребенка среди своих друзей в соцсети", – сказала она.

В свою очередь председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко отметил, что граждане ежедневно получают на телефон немало уведомлений, и у каждого есть такие сообщения, на которые все реагируют мгновенно.

"Я прошу вас добавить в список важных сообщений AMBER Alert – сервис Facebook, который сообщает об исчезновении детей. Этот цифровой инструмент посылает в ленту новостей оповещения о детках, которые исчезли неподалеку. В заметке будет отображаться фотография и имеющаяся информация о разыскиваемом ребенке", – отметил Председатель Нацполиции Украины.

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Клименко также приводит статистику: с начала 2021 в Украине пропали 11 935 детей. 98% из них полиция разыскала в течение суток.

Ранее Главред уже сообщал, что в социальной сети Instagram появилась официальная страница Украины. Она полностью англоязычной, чтобы охватить как можно больше иностранной аудитории.

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