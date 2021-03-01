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В Украине проверят всех владельцев оружия - Нацполиция

1 марта 2021, 15:40

Каждое личное дело владельца оружия в Украине будет проверено отдельно на законность получения разрешения, заявил глава Нацполиии.

Игорь Клименко
Игорь Клименко заявил, что в Украине проверят всех владельцев оружия / mvs.gov.ua

Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко подписал приказ о полном расформировании подразделений контроля над оборотом оружия, все начальники территориальных подразделений полиции получили приказы опечатать архивы разрешительной службы.

Как сообщается на странице Нацполиции в Facebook в понедельник, сейчас завершается формирование нового подразделения с другими сотрудниками, "которые будут должным образом выполнять эту работу", и в ближайшее время оно будет представлено обществу.

В сообщении отмечается, что каждое личное дело владельца оружия в Украине будет проверено отдельно на законность получения разрешения. При этом более двух тысяч разрешений, выданных с нарушениями, будут аннулированы, а оружие изъято.

Клименко рассказал, что сотрудники Департамента внутренней безопасности Нацполиции обнаружили коррупционную схему выдачи разрешений на приобретение, хранение и ношение разрешенных видов оружия, включая и охотничье огнестрельное нарезное, и гладкоствольное, и травматическое - устройства для отстрела резиновых пуль.

"Разрешения выдавались с вопиющими нарушениями, иногда даже без участия гражданина, на которого оформлялась оружие. Объявления об оформлении оружия без документов продажные полицейские бесстыдно размещали в группах популярных мессенджеров. У нас есть информация о более двух тысяч случаев выдачи разрешений на оружие с грубыми нарушениями процедуры и законодательства, используя поддельные документы", - сообщил глава Нацполиции.

По его словам, среди заказчиков противозаконной услуги были и работники правоохранительных органов, и депутаты различных уровней, и представители органов государственной власти.

Клименко рассказал о разоблачении девятерых сотрудников полиции, организовавших и участвовавших в схеме, среди них - чиновники Центрального аппарата Нацполиции и сотрудники в регионах. "Уволены четверо сотрудников Департамента превентивной деятельности в центральном аппарате полиции. В том числе - первый заместитель начальника профильного департамента и начальник разрешительной системы полиции. Также уволены пятеро ответственных сотрудников в регионах…. Сейчас наша задача - провести всестороннее служебное расследование. Мы не дадим недобросовестным бывшим работникам никакого шанса для обжалования своего увольнения в суде", - подчеркнул глава Нацполиции.

По его словам, все полученные материалы по этому преступлению будут переданы в Государственное бюро расследований.

"Мы в полном объеме будем способствовать всестороннему расследованию преступной схемы, пока не разоблачим всех причастных", - сказал Клименко.

Оружие в Украине – о чем сообщалось ранее:

  • 20 января комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности согласовал проект закона №4335 "Об обороте гражданского огнестрельного оружия и боеприпасов к нему".
  • Законопроект регулирует вопрос хранения оружия, получение прав на его владение и вводит категории гражданского огнестрела.
  • Кроме того, для владельцев оружия хотят внедрить обязательное страхование гражданской ответственности за возможный вред третьему лицу с использованием оружия или его хранением.

огнестрельное оружие новости Украины Игорь Клименко
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