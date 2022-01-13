В Украине расширили список запрещенных для курения мест

Курильщики / pixabay

В Украине расширили перечень мест в стране, где запрещено курить. Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины о здравоохранении населения от вредного влияния табака" запрещает курение, употребление, использование табачных изделий, электронных сигарет, заправочных контейнеров, устройств для потребления табачных изделий без их сгорания, кальянов.

Где теперь нельзя курить:

в лифтах и таксофонах;

в помещениях и на территории учреждений здравоохранения;

в помещениях и на территории учебных заведений;

в помещениях и на территории спортивных и физкультурно-оздоровительных сооружений и заведений физической культуры и спорта;

в помещениях заведений ресторанного хозяйства;

в помещениях объектов культурного назначения;

в помещениях органов государственной власти, других государственных учреждений, органов местного самоуправления;

в помещениях предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности;

в помещениях гостиниц и аналогичных средств размещения граждан;

в помещениях общежитий;

на детских площадках;в местах общего пользования жилых домов;

в подземных переходах;

в транспорте общего пользования, используемого для перевозки пассажиров, в том числе в такси;

на вокзалах и станциях;

на остановках маршрутных транспортных средств.

Кроме того, курение запрещено в аэропортах, за исключением специально отведенных для этого мест.

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