В Украине расширили список запрещенных для курения мест

Курение запрещено в аэропортах, за исключением специально отведенных для этого мест.
В Украине расширили перечень мест в стране, где запрещено курить. Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины о здравоохранении населения от вредного влияния табака" запрещает курение, употребление, использование табачных изделий, электронных сигарет, заправочных контейнеров, устройств для потребления табачных изделий без их сгорания, кальянов.
Где теперь нельзя курить:
- в лифтах и таксофонах;
- в помещениях и на территории учреждений здравоохранения;
- в помещениях и на территории учебных заведений;
- в помещениях и на территории спортивных и физкультурно-оздоровительных сооружений и заведений физической культуры и спорта;
- в помещениях заведений ресторанного хозяйства;
- в помещениях объектов культурного назначения;
- в помещениях органов государственной власти, других государственных учреждений, органов местного самоуправления;
- в помещениях предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности;
- в помещениях гостиниц и аналогичных средств размещения граждан;
- в помещениях общежитий;
- на детских площадках;в местах общего пользования жилых домов;
- в подземных переходах;
- в транспорте общего пользования, используемого для перевозки пассажиров, в том числе в такси;
- на вокзалах и станциях;
- на остановках маршрутных транспортных средств.
Кроме того, курение запрещено в аэропортах, за исключением специально отведенных для этого мест.
Читайте такжеЦены на сигареты резко взлетят: сколько будет стоить пачка
Читайте также:
- "Нельзя потратить на водку и сигареты": тысячу Зеленского не будут выдавать на руки
- Курильщикам закрутили гайки: Рада запретила крепкие и ментоловые сигареты
- Рада приняла антитабачный закон: где теперь нельзя курить электронные сигареты
Автор: Мария Тупик