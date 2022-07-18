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В Украине расширят список лиц, которые не подлежат призыву: кого касается

18 июля 2022, 17:43

В список добавили граждан, чьи родственники погибли на войне с государством-агрессором.

война в Украине, мобилизация
Мобилизация в Украине / president.gov.ua

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект, который расширяет перечень граждан, не подлежащих призыву во время мобилизации.

Как сообщил народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале, парламентарии поддержали в первом чтении законопроект № 7481 о расширении перечня людей, не подлежащих призыву во время мобилизации.

В список добавили граждан, чьи родственники погибли на войне с государством-агрессором.

Речь идет о таких родных: муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, бабушка или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра.

Железняк отметил, что за основу проголосовало 298 народных избранников, и добавил, что подготовка ко второму чтению пройдет по сокращенной процедуре, то есть внесение правок займет неделю.

После этого документ может быть принят окончательно.

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Всеобщая мобилизация в Украине

Напомним, ранее, 22 мая, Верховная Рада поддержала законопроект президента Зеленского о продлении всеобщей военной мобилизации на территории Украины. В ВСУ будут призывать еще 90 дней – до 23 августа.

Всеобщая военная мобилизация продлится еще 90 дней – она будет действовать до 23 августа 2022 года. Проголосовали за решение 300 народных избранников.

Как позднее говорил профильный замминистра цифровой трансформации Александр Борняков, в Украине всерьез думают позволить временно выезжать за границу тем военнообязанным мужчинам, которые работают в IT-сфере.

Как говорит чиновник, сейчас создают и продумывают механизм, который позволит айтишникам краткосрочные визиты за границу ‒ для решения срочных рабочих вопросов. И с обязательным условием возвращения в Украины.

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