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Как раньше не будет: Зеленский рассказал, как изменятся правила призыва

23 червня 2022, 18:17

Модель призыва, как в Израиле, сегодня рассматривается в рамках реформ безопасности и в Украине.

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Зеленский рассказал, как изменятся правила призыва в будущем / president.gov.ua

Война против страны-агрессора заставит изменить правила призыва в Украине. Вероятно в будущем, это также коснется юношей, которые планируют поступать в вузы, сообщил глава государства Владимир Зеленский во время обращения к студентам Израиля.

По словам президента, война против Российской Федерация заставила сотни тысяч людей не только взять в руки оружие, но и научиться пользоваться им.

Модель призыва, как в Израиле, сегодня рассматривается в рамках реформ безопасности и в Украине.

"Будем рассматривать, обсуждать с общественностью. То, что наши люди будут знать, как воевать, то, что большинство из них это знают, после того, как появилась территориальная оборона, большое количество людей, уже считается в сотнях тысяч, они защищали наше государство сначала голыми руками, а потом уже с оружием в руках, говорит о том, что, как раньше, с точки зрения защиты нашего государства и армии, а также количества военных, так уже не будет и подход будет изменен и для студенчества и тому подобное", - заявил президент.

Всеобщая мобилизация в Украине

Напомним, ранее, 22 мая, Верховная Рада поддержала законопроект президента Зеленского о продлении всеобщей военной мобилизации на территории Украины. В ВСУ будут призывать еще 90 дней – до 23 августа.

Всеобщая военная мобилизация продлится еще 90 дней – она будет действовать до 23 августа 2022 года. Проголосовали за решение 300 народных избранников.

Как позднее говорил профильный замминистра цифровой трансформации Александр Борняков, в Украине всерьез думают позволить временно выезжать за границу тем военнообязанным мужчинам, которые работают в IT-сфере

Как говорит чиновник, сейчас создают и продумывают механизм, который позволит айтишникам краткосрочные визиты за границу ‒ для решения срочных рабочих вопросов. И с обязательным условием возвращения в Украины.

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