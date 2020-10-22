Зеленский похвастался самым низким в Европе показателем смертности от COVID-19

Зеленский прокомментировал смертность от коронавируса в Украине / ОП

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью "Осень-2020: победы и вызовы" четырем украинским телеканалам заявил, что показатель смертности от COVID-19 в Украине составляет 1,9% и на сегодня является одним из самых низких в Европе. ​

"У нас почти самый низкий в Европе показатель смертности – 1,9% (от количества больных – ред.) из-за того, что врачи знают, как лечить COVID-больных. Они быстро научились – итальянцы не просто так приглашали наших медиков", – отметил Зеленский.

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В то же время Зеленский выразил мнение, что еще весной 2020 года страна не была готова к эпидемии коронавирусной болезни, в частности не было вертикали санитарных врачей, производства индивидуальных средств защиты, аппаратов ИВЛ.

На данный момент, по его словам, властям удалось обеспечить население и больницы необходимой защитой, медоборудованием и тест-системами.

Интервью Зеленского - о чем ранее сообщал Главред: