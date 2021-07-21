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В Украине строят первый многоквартирный стальной дом: в Мариуполе уже сводят 1-й этаж

21 июля 2021, 14:22

Это совместный проект: финансирование на строительство выделяет город, государство и группа "Метинвест".

В Мариуполе при поддержке группы "Метинвест" продолжается строительство первого в Украине многоквартирного жилого дома из стали, который планируют заселить в 2022 году. Сейчас возводят первый этаж.

Как сообщили в пресс-службе "Метинвеста", компания бесплатно предоставит более 400 тонн металла для строительства. В целом, инвестиции в проект составят более 120 млн грн.

По словам гендиректора меткомбината "Азовсталь" Энвер Цкитишвили, этот дом будет надежным и энергоэффективным. Он строится по уникальной технологии: стальной каркас можно легко усилить и реконструировать.

Кроме того, проектный срок эксплуатации здания превышает 100 лет.

Это совместный проект совместный города, государства и группы "Метинвест".

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Восьмиэтажный дом с самым высоким уровнем энергоэффективности (А+++) будет яркого цвата площадью свыше 7 тыс. кв. м, где расположутся 120 однокомнатных и двухкомнатных квартир.

"Это уникальный проект в сфере стального строительства в не только в Мариуполе, но и в Украине", - сказал городской голова Мариуполя Вадим Бойченко.

По его словам, данная инициатива позволит привлечь в Мариуполь специалистов, необходимых металлургическим предприятиям.

Добавим, в декабре 2018 года в Мариуполе при поддержке "Метинвеста" в номинации для молодых архитекторов подвели итоги конкурса Steel Freedom в категории "Создание проекта жилого дома в сегменте доступного жилья". Главным условием конкурса была разработка проекта с применением несущих стальных конструкций.

Напомним, из украинской стали сооружают стадионы и мосты, в том числе популярный киевский стеклянный мост и новый мост в итальянской Генуе. Сооружение из стали "Метинвеста" защищает украинцев от четвертого ядерного энергоблока в Чернобыле.

Метинвест новости Украины
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