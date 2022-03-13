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В Украине возобновляют учебу в школах: когда идти за парты и в онлайн

13 марта 2022, 02:46

В Украине создается платформа Всеукраинская школа онлайн с виртуальными классами.

школа
/ УНИАН

Родители учащихся средних школ начали получать сообщения о возобновлении обучения.

В частности, сообщения в мессенджерах получили родители учеников начальных классов одной из гимназий Киева.

В сообщении подчеркивается, что занятия возобновляются с понедельника, 14 марта.

Преподаватели пояснили, что обучение будет организовано в форме презентаций с озвучкой.

/ Скриншот

Что известно о платформе Всеукраинская школа онлайн

В Украине создается платформа Всеукраинская школа онлайн с виртуальными классами, сообщил в ходе брифинга министр образования Украины Сергей Шкарлет.

По его словам, платформа будет работать с помощью виртуальных классов.

"Создается современная платформа Всеукраинская школа онлайн, в которой можно будет создавать виртуальные классы", - сообщил министр.

Также он уточнил, что обучаться в этой онлайн-школе смогут и выехавшие из Украины дети.

"Дети, выехавшие из Украины, также могут присоединиться к процессу", - добавил Шкарлет.

Где возобновляется обучение

Он также заявил, что с понедельника, 14 марта, обучение в учебных заведениях должно возобновиться в 14 областях Украины, где нет активных боевых действий.

Он рекомендовал тем областям, в которых ведутся боевые действия, организовать дистанционную или смешанную систему обучения или же приостановить его временно. Окончательное решение зависит от Военно-гражданских администраций.

Обучение возобновится в учебных заведениях таких областей: Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Хмельницкой, Запорожской, Одесской и Кировоградской.

Напомним, ранее Министерство образования и науки рекомендовало прекратить образовательный процесс во всех учебных заведениях и объявить каникулы на две неделе из-за вторжения РФ в Украину.

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школы война России и Украины
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