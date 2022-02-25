Школам рекомендовано уйти на двухнедельные каникулы - Шкарлет

Министерство рекомендует прекратить образовательный процесс во всех учебных заведениях.
Министерство образования и науки рекомендует прекратить образовательный процесс во всех учебных заведениях и объявить каникулы на две неделе.
"Сегодня направлено письмо руководителям департаментов (управлений) образования и науки областных, Киевской городской государственных администраций и руководителям учреждений профессионального и высшего образования с рекомендацией по прекращению образовательного процесса во всех учебных заведениях и объявлению каникул на два неделе", - написал министр образования и науки Сергей Шкарлет в Телеграм-канале.
Также он попросил педагогов и всех украинцев ориентироваться на официальные источники информации.
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Автор: Ульяна Полищук