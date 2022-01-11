В Украине вырастут пенсии: кому и когда ждать прибавку

Пенсии вырастут, но не для всех сразу / censor.net

Украинский госбюджет предусматривает увеличение пенсионных выплат для некоторых категорий местных пенсионеров в текущем году.

Детальнее о сроках начисления прибавки в эфире телеканала "Украина 24" рассказала директор департамента пенсионного обеспечения Пенсионного фонда Украины Елена Охрименко.

По ее словам, с 1 марта пенсии пересчитают ликвидаторам и инвалидам аварии на ЧАЭС. А через месяц после этого - для работающих пенсионеров. Непосредственно доплаты начнут начислять с 1 апреля.

Читайте такжеКто из украинцев может досрочно уйти на пенсию: чиновники дали ответ"В июле будут изменения социальных стандартов, опять-таки – изменение прожиточного минимума. Дальше – у нас будет в этом году изменение минимальной заработной платы с 1 октября. Также будут с 1 октября лицам, достигшим возраста 65 лет, имеющим 30-35 лет страхового стажа и неработающим. Отмечу, что для них минимальная пенсия не может быть ниже 40% от минимальной заработной платы", - отметила Осипенко.

Какая минимальная пенсия в Украине

С 1 декабря прошлого года в Украине для всех категорий пенсионеров минимальная пенсия была увеличена с 1854 до 1934 гривень.

Напомним, в Минсоцполитики заявили, что в 2022 году пенсии будут повышать в 12 этапов.

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