Украинцам в течение года повысят пенсии: кто получит больше

Пенсии в Украине будут расти в 12 этапов / Reuters censor.net

В Украине в течение 2022 года вырастут пенсии. Их будут повышать в 12 этапов.

В Минсоцполитики прогнозируют, что уже в январе этого года размер средней пенсии составит 4 тысячи гривен.

Так, со 2 января минимальная пенсия для семей защитников, погибших в зоне АТО/ООС, выросла почти до 8 тысяч гривен.

Также с 1 января вырос размер минимальной пенсии для ликвидаторов ЧАЭС, которые получили инвалидность. Для лиц, принадлежащих к I группе инвалидности, будут выплачивать более 14 тысяч гривен, II группы – 9,5 тысяч гривен, III группы – 7 тысяч гривен.

В марте состоится индексация для пенсионеров в возрасте от 75 лет – им начислят по 400 гривен. Пенсионеры в возрасте от 80 лет получат доплату в октябре – им добавят по 300 гривен.

Реклама

В июле и декабре 2022 года выплаты вырастут из-за увеличения прожиточного минимума.

Как сообщалось ранее, на пенсию в Украине можно выходить чуть раньше, потому что страховой стаж в некоторых случаях может засчитываться в двойном размере при исчислении выплат.

Также в Украине ввели новые требования по стажу для выхода на пенсию. В 2021 году выйти на пенсию в 60 лет можно было при наличии страхового стажа не менее 28 лет, а уже с 2022 года смогут выйти люди в возрасте 63 лет со страховым стажем от 19 до 29 лет, в 65 – при стаже от 15-ти до 18 лет.

Вас также может заинтересовать: