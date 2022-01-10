УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Деньги

Украинцам в течение года повысят пенсии: кто получит больше

10 января 2022, 12:14
Прослушать новость
Остановить

Пенсионные выплаты будут расти в 12 этапов.

false
Пенсии в Украине будут расти в 12 этапов / Reuters censor.net

В Украине в течение 2022 года вырастут пенсии. Их будут повышать в 12 этапов.

В Минсоцполитики прогнозируют, что уже в январе этого года размер средней пенсии составит 4 тысячи гривен.

Так, со 2 января минимальная пенсия для семей защитников, погибших в зоне АТО/ООС, выросла почти до 8 тысяч гривен.

Также с 1 января вырос размер минимальной пенсии для ликвидаторов ЧАЭС, которые получили инвалидность. Для лиц, принадлежащих к I группе инвалидности, будут выплачивать более 14 тысяч гривен, II группы – 9,5 тысяч гривен, III группы – 7 тысяч гривен.

В марте состоится индексация для пенсионеров в возрасте от 75 лет – им начислят по 400 гривен. Пенсионеры в возрасте от 80 лет получат доплату в октябре – им добавят по 300 гривен.

Реклама

В июле и декабре 2022 года выплаты вырастут из-за увеличения прожиточного минимума.

Как сообщалось ранее, на пенсию в Украине можно выходить чуть раньше, потому что страховой стаж в некоторых случаях может засчитываться в двойном размере при исчислении выплат.

Также в Украине ввели новые требования по стажу для выхода на пенсию. В 2021 году выйти на пенсию в 60 лет можно было при наличии страхового стажа не менее 28 лет, а уже с 2022 года смогут выйти люди в возрасте 63 лет со страховым стажем от 19 до 29 лет, в 65 – при стаже от 15-ти до 18 лет.

Вас также может заинтересовать:

viber
пенсии пенсия пенсионеры Минсоцполитика новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «Украинцам в течение года повысят пенсии: кто получит больше». Другие экономические новости читайте в разделе «Деньги». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Что делать с плохим самочувствием при нормальном давлении: советы кардиологаЧто делать с плохим самочувствием при нормальном давлении: советы кардиолога Приметы на 9 января: что нельзя делать в день Степана и как не попасть в бедуПриметы на 9 января: что нельзя делать в день Степана и как не попасть в беду Большие деньги и финансовый успех: кому из знаков крупно повезет в год ТиграБольшие деньги и финансовый успех: кому из знаков крупно повезет в год Тигра Эндокринолог рассказала, что будет с организмом, если на месяц отказаться от сахараЭндокринолог рассказала, что будет с организмом, если на месяц отказаться от сахара Сочельник 2022: поздравления в прозе и стихах, чудные картинки к праздникуСочельник 2022: поздравления в прозе и стихах, чудные картинки к празднику
12:14

Украинцам в течение года повысят пенсии: кто получит больше

12:03

Ретроградный Меркурий 2022: астролог назвала самые опасные дниВидео

11:50

Военная атака РФ на Украину и сделка с США: в Германии назвали жесткие условия по запуску СП-2Видео

11:42

Яйца рекордно подорожают: украинцам назвали новую ценуВидео

11:31

Любовный гороскоп на неделю 10-16 января: Овнам – опасность для репутации, Ракам – расставание, Девам – тайнаВидео

Реклама
11:22

"Порядок в стране восстановлен": Токаев заявил о завершении АТО и миссии ОДКБ в КазахстанеВидео

11:17

Заморозит до -23°: украинцам дали ледяной прогноз и назвали датыВидео

10:59

Иван Яковина. Станет ли революция в Казахстане войной?Видеоблоги

10:55

Гороскоп Таро на неделю 10-16 января: Близнецам – трудности, Весам – серьезные перемены, Козерогам – успехВидео

10:44

В Днепре водитель умер прямо за рулем маршрутки с пассажирами

10:43

Кровавые протесты в Казахстане: Путину померещились "майданные технологии"Видео

10:41

В Казахстане нашли мертвыми двух топ-полицейских: одному из них грозил трибуналВидео

10:31

Лунный гороскоп на неделю 10-16 января: Тельцам – проделки недругов, Девам – соперники, Скорпионам – завистьВидео

10:08

На Волыни внезапно во время спортивных соревнований умер депутат

09:58

"Срочно обеспечить": Украина потребовала от ФРГ поставки вооруженияВидео

09:50

Будет наметать полметра снега за сутки: ряд областей Украины накроет метельВидео

09:48

Смена правительства, конституционные ссоры и энергетический кризис: каких проблем ждать власти в 2022 году

09:30

Комаровский раскрыл два главных секрета долголетия

09:30

Финансовый гороскоп на неделю 10-16 января: Львам – везение, Скорпионам – ограбление, Водолеям – тайнаВидео

09:19

Жуткая трагедия в Винницкой области: ребенок погиб в огне, многодетная семья осталась без домаВидео

Реклама
08:53

Хуже только в Молдове: сколько нужно поработать украинцам, чтобы оплатить ПЦР-тест на COVID-19

08:28

Буханка хлеба за 50 гривен: эксперт предупредил о бунтах украинцевВидео

08:10

Непростой год: чего Зеленскому ожидать от улицы и оппонентов в 2022 годумнение

08:06

Гороскоп на сегодня, 10 января 2022: Девам – испытания, Стрельцам – удача, Водолеям – недругиВидео

07:59

Украина жестко ответила на ультиматум Путина и выдвинула обвинение РФВидео

07:58

Зарезал и спокойно лег спать: в Италии 80-летний пенсионер убил жену-украинку

07:10

Прорыв на переговорах США с РФ и угроза вторжения в Украину: дипломат рассказал, чего ждать КиевуВидео

07:03

Уступок касательно Украины на переговорах с РФ не будет — Блинкен

06:35

В Госдепе США раскрыли, о чем договорились с РФ во время первого раунда переговоров

06:34

Шмыгаль в 2022 году может повторить судьбу Гройсманамнение

06:01

В моду на зиму 2022 вошли немного странные, но очень теплые женские шапки, которые взволнуют всехФотоВидео

05:40

Вкуснейшие рулетики из свинины с грибами на Старый Новый год: готовить очень быстроВидео

05:28

Россия на мировом уровне считает Крым Украиной: Илларионов раскрыл детали обязательств МосквыВидео

05:02

Накроют мощные снегопады, ударит мороз: украинцы узнали опасный прогнозВидео

04:46

Диетолог назвала три продукта, в которых "прячется" больше всего сахараВидео

04:22

Украинцам грозит отключение газа: кого и за что могут наказатьВидео

03:45

"Люди чувствуют себя обманутыми": эксперт назвал главный провал Зеленского

03:17

Какой хлеб полезен для сердца и сосудов - ответ кардиологаВидео

02:50

Гороскоп по картам Таро на январь 2022 для водных знаков зодиака - Скорпионов, Рыб, РаковВидео

02:14

Начало конца: ученые назвали Омикрон предвестником окончания пандемии коронавирусаВидео

Реклама
01:48

Грозит ожирением: какие напитки нельзя давать маленьким детям

01:16

Доллар взлетел: украинцам раскрыли неожиданный сценарий с курсомВидео

00:51

Приметы на 10 января: что нельзя делать и как не попасть в беду

09 января, воскресенье
23:53

Блинкен озвучил два пути решения ситуации вокруг Украины

23:18

В Нью-Йорке жуткий пожар унес жизни около 20 человек, среди жертв есть детиВидео

22:49

"Сложный, но деловой": в Женеве завершился первый раунд переговоров США и РоссииВидео

22:10

Украинцы массово покидают страну после праздников: какая ситуация на границеВидео

21:43

Новорожденную девочку, которую выдали за найденыша на свалке, назвали МашенькойВидео

21:28

Ушел из жизни бывший народный депутат

20:58

Минздрав пояснил, чем опасен популярный способ снижения высокой температуры

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять