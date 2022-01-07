Как в Украине будут повышать пенсии в 2022 году: точные даты и суммы / УНИАН

Министерство социальной политики составило календарь перерасчета пенсий на 2022 год, который включает дюжину этапов адресного повышения пенсий различным категориям пенсионеров. Средняя пенсия к концу декабря должна составит 4,5 тысячи гривен. Об этом со ссылкой на представителей пресс-службы Минсоцполитики.

По данным пресс-службы, на 2021 год календарь повышений пенсий год включает:

В январе ‒ повышение пенсий людям, которые получили инвалидность вследствие аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Таковые пенсии будут исчисляться, исходя из пятикратного размера минимальной заработной платы на 1 января нынешнего года (6,5 тысячи гривен).

Также в январе установят прибавку в 9% к пенсии по возрасту женщинам, родившимся в 1962 году.

В марте ‒ ежегодная плановая индексация пенсий. Планируется, что индексацию распространят на выплаты и для категорий пенсионеров, которых исключили из этого механизма в 2017 году: государственных служащих, ученых, журналистов, военных.

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В апреле ‒ перерасчет пенсий работающим пенсионерам. Автоматический перерасчет пенсий учитывает полученный стаж работы и заработную плату, которую получает работающий пенсионер.

В июле ‒ повышение в связи с увеличением прожиточного минимума. Минимальные пенсии вырастут с 1 934 до 2 027 гривен. Также вырастут и пенсионные надбавки, которые привязаны к показателю прожиточного минимума.

В октябре‒ введение доплат по 300 гривен для пенсионеров в возрасте 70-75 лет. Кроме того, пенсионерам установят минимальную пенсионную выплату 3 тысячи гривен при наличии страхового стажа 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин. Для людей 70-75 лет с меньшим стажем (от 20 до 30 лет у женщин и от 25 до 35 лет у мужчин) пенсионные выплаты будут составлять от 2,5 тысячи гривен до 3 тысячи гривен.

В октябре минимальная зарплата вырастет до 6,7 тысячи гривен, в связи с чем минимальную пенсию по возрасту для пенсионеров от 65 лет при наличии у них достаточного стажа (30 лет для женщин и 35 лет для мужчин) повысят с 2,6 тысячи до 2680 гривен.

В декабре минимальные пенсии вырастут с 2 027 до 2 093 гривен. Пенсионные надбавки вырастут из-за повышения прожиточного минимума. Для неработающих пенсионеров в возрасте 60-70 лет при наличии достаточного стажа минимальная пенсия составит 2 500 гривен. Для пенсионеров с меньшим стажем пенсионная выплата составит от 2 093 до 2 500 гривен.

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Напомним, ранее сообщалось, что 5 февраля 2021 года Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект №3623, в соответствии с которым в Украине запускается полноценная работа электронных трудовых книжек. Закон упрощает доступ к информации о трудовом стаже, а это означает, что пенсии будут начисляться автоматически.

9 февраля премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал запуск накопительной пенсионной системы в Украине уже в этом году. По его словам, это обеспечение достойной пенсии и инвестиция в экономику.

Экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ заявил, что считает такую идею несворевременной. По его мнению, накопительную систему нужно вводить на этапе начала экономического роста, а не в разгар кризиса в экономике.

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