УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Деньги

Как в Украине будут повышать пенсии в 2022 году: точные даты и суммы

7 января 2022, 13:05
Прослушать новость
Остановить

Как говорят в Минсоцполитики, в январе ‒ повышение пенсий людям, которые получили инвалидность вследствие аварии на Чернобыльской атомной электростанции.

Пенсия, украинцы
Как в Украине будут повышать пенсии в 2022 году: точные даты и суммы / УНИАН

Министерство социальной политики составило календарь перерасчета пенсий на 2022 год, который включает дюжину этапов адресного повышения пенсий различным категориям пенсионеров. Средняя пенсия к концу декабря должна составит 4,5 тысячи гривен. Об этом со ссылкой на представителей пресс-службы Минсоцполитики.

По данным пресс-службы, на 2021 год календарь повышений пенсий год включает:

В январе ‒ повышение пенсий людям, которые получили инвалидность вследствие аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Таковые пенсии будут исчисляться, исходя из пятикратного размера минимальной заработной платы на 1 января нынешнего года (6,5 тысячи гривен).

Также в январе установят прибавку в 9% к пенсии по возрасту женщинам, родившимся в 1962 году.

В марте ‒ ежегодная плановая индексация пенсий. Планируется, что индексацию распространят на выплаты и для категорий пенсионеров, которых исключили из этого механизма в 2017 году: государственных служащих, ученых, журналистов, военных.

Реклама

В апреле ‒ перерасчет пенсий работающим пенсионерам. Автоматический перерасчет пенсий учитывает полученный стаж работы и заработную плату, которую получает работающий пенсионер.

В июле ‒ повышение в связи с увеличением прожиточного минимума. Минимальные пенсии вырастут с 1 934 до 2 027 гривен. Также вырастут и пенсионные надбавки, которые привязаны к показателю прожиточного минимума.

В октябре‒ введение доплат по 300 гривен для пенсионеров в возрасте 70-75 лет. Кроме того, пенсионерам установят минимальную пенсионную выплату 3 тысячи гривен при наличии страхового стажа 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин. Для людей 70-75 лет с меньшим стажем (от 20 до 30 лет у женщин и от 25 до 35 лет у мужчин) пенсионные выплаты будут составлять от 2,5 тысячи гривен до 3 тысячи гривен.

В октябре минимальная зарплата вырастет до 6,7 тысячи гривен, в связи с чем минимальную пенсию по возрасту для пенсионеров от 65 лет при наличии у них достаточного стажа (30 лет для женщин и 35 лет для мужчин) повысят с 2,6 тысячи до 2680 гривен.

В декабре минимальные пенсии вырастут с 2 027 до 2 093 гривен. Пенсионные надбавки вырастут из-за повышения прожиточного минимума. Для неработающих пенсионеров в возрасте 60-70 лет при наличии достаточного стажа минимальная пенсия составит 2 500 гривен. Для пенсионеров с меньшим стажем пенсионная выплата составит от 2 093 до 2 500 гривен.

Читайте такжеДвойной стаж к пенсии: кто из украинцев сможет уйти на отдых пораньше

Напомним, ранее сообщалось, что 5 февраля 2021 года Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект №3623, в соответствии с которым в Украине запускается полноценная работа электронных трудовых книжек. Закон упрощает доступ к информации о трудовом стаже, а это означает, что пенсии будут начисляться автоматически.

9 февраля премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал запуск накопительной пенсионной системы в Украине уже в этом году. По его словам, это обеспечение достойной пенсии и инвестиция в экономику.

Экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ заявил, что считает такую идею несворевременной. По его мнению, накопительную систему нужно вводить на этапе начала экономического роста, а не в разгар кризиса в экономике.

Другие новости:

viber
выплаты пенсии Минсоцполитика новости Украины повышение пенсий
Сейчас вы просматриваете новость «Как в Украине будут повышать пенсии в 2022 году: точные даты и суммы». Другие экономические новости читайте в разделе «Деньги». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Что нужно есть каждый день ради чистых сосудов - ответ кардиологаЧто нужно есть каждый день ради чистых сосудов - ответ кардиолога Невероятный успех, крепкая любовь и денежное везение: всего один знак зодиака станет самым счастливым в 2022 годуНевероятный успех, крепкая любовь и денежное везение: всего один знак зодиака станет самым счастливым в 2022 году Полнолуние в январе 2022: что нужно сделать в этот день, чтобы уберечься от бедПолнолуние в январе 2022: что нужно сделать в этот день, чтобы уберечься от бед Гадания на Рождество: как узнать свою судьбу и загадать заветное желаниеГадания на Рождество: как узнать свою судьбу и загадать заветное желание Как сейчас выглядит "самая красивая девочка в мире" - 20-летняя Тилан БлондоКак сейчас выглядит "самая красивая девочка в мире" - 20-летняя Тилан Блондо
13:05

Как в Украине будут повышать пенсии в 2022 году: точные даты и суммы

13:00

Гороскоп на завтра, 8 января 2022: Близнецам – исполнение желаний, Девам – семейные проблемы, Весам – увеличение доходаВидео

12:57

СБУ проводит проверки у казахских активистов в Украине: в ведомстве объяснили причинуВидео

12:42

Дело Порошенко: в ГБР открестились от ареста активов двух каналовВидео

12:16

В Минюсте объяснили, можно ли получить субсидию с долгами по алиментах

Реклама
11:48

"Слуга" Тищенко насмешил украинцев: вместо Рождества поздравил с Пасхой

11:12

АТО в Казахстане: Токаев приказал стрелять на поражение по демонстрантамВидео

10:48

Зеленский прямо с горы в Карпатах поздравил украинцев с Рождеством

10:41

Любовный гороскоп на неделю 10-16 января: Овнам – опасность для репутации, Ракам – расставание, Девам – тайнаВидео

10:40

15-летний подросток принял роды у матери: чем закончилась дикая история на ВолыниВидео

10:38

Укрзализныця ввела новый сбор: за что заплатят пассажирыВидео

10:33

Вакарчук поделился редким фото с мамой и младшим братом

09:57

Болит горло: Комаровский объяснил, когда нужно срочно бежать к врачу

09:51

В Бердянске на Новый год одноклассницы избили школьницу на камеру

09:44

Украинкам пообещали ежемесячную доплату к пенсии: кому светит прибавкаВидео

09:34

Гороскоп на сегодня, 7 января 2022: Тельцам – убытки, Ракам – сплетни, Водолеям – знаки судьбыВидео

09:07

В ночь перед Рождеством в Харькове нашли мертвого младенца в пакете

09:05

"Успех" России в Казахстане может ухудшить позиции Украинымнение

09:02

Какие привычки приносят бедность и разочарованияВидео

09:00

Украина – главное блюдо в переговорном меню Запада и России

Реклама
08:49

В Украине цены на подсолнечное масло догнали стоимость оливковогоВидео

08:10

В Казахстане проводят операцию антитеррор, введен красный уровень опасности: Токаев сделал заявлениеВидео

07:45

Россиян ждет фиаско в "переговорах" с США, и не из-за Украинымнение

07:12

Температурные качели, туманы и сильный ветер: синоптик предрек "капризный" январь в Украине

06:47

Казахские урокимнение

06:45

"Подорвет единство европейских союзников": в Госдепе объяснили, почему не поддерживают санкции против СП-2

06:33

Если борьба с олигархами в 2022 году провалится, это добьет рейтинг Зеленскогомнение

06:10

Найти полезный сахар и пережить "ломку": как избавиться от сахарной зависимости

06:04

Затмения в 2022 году: когда произойдут и как они могут повлиять на достаток и благополучиеВидео

05:38

В доме воцарится гармония: дешевое и проверенное удобрение заставит фиалки цвести круглый годВидео

04:35

Как использовать лимонную кислоту не по назначению: 3 самых полезных лайфхака

03:49

Финансовый гороскоп на неделю 10-16 января: Львам – везение, Скорпионам – ограбление, Водолеям – тайнаВидео

03:10

Что можно и нельзя сажать после картофеля: самые худшие и лучшие варианты

03:01

Надежда Мейхер в образе знойной цыганки показала испанскую страсть на руках мужчины

02:42

Можно ли пить алкоголь на Рождество: ответ священника

02:20

Названы пять главных симптомов повреждения печени алкоголем

01:50

Диетолог рассказал, как мед может навредить организму

01:18

Евровидение-2022 - список артистов, которые примут участие в национальном отборе

00:39

Преодолеваем агрессию и стресс: простые и эффективные шаги

00:23

Диетолог назвал страшную опасность меда

Реклама
00:20

Названы самые опасные дни января 2022: какие знаки зодиака ждет бедаВидео

00:15

Поздравления с Рождеством – своими словами, в прозе и стихах, праздничные картинки и открытки

06 января, четверг
23:57

Довольная Наталья Могилевская поразила фото в одном халате с букетом роз

23:26

Госдеп США неожиданно выступил против новых санкций по Северному потоку-2Видео

22:53

Кровавые протесты в Алматы: расстреляли десятки протестующих, больницы переполненыВидео

22:52

Есть ли работающие способы избавиться от бессонницы - ответ экспертов

22:51

Приметы на 8 января: что нельзя делать и как уберечь семью от бедыВидео

22:35

Чего категорически нельзя делать при переохлаждении - ответ КомаровскогоВидео

22:07

У США "есть вопросы" по миссии ОДКБ в Казахстане: чем недовольныВидео

21:30

ПриватБанк предупредил украинцев о новой схеме мошенников

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять