Как в Украине будут повышать пенсии в 2022 году: точные даты и суммы

Как говорят в Минсоцполитики, в январе ‒ повышение пенсий людям, которые получили инвалидность вследствие аварии на Чернобыльской атомной электростанции.
Министерство социальной политики составило календарь перерасчета пенсий на 2022 год, который включает дюжину этапов адресного повышения пенсий различным категориям пенсионеров. Средняя пенсия к концу декабря должна составит 4,5 тысячи гривен. Об этом со ссылкой на представителей пресс-службы Минсоцполитики.
По данным пресс-службы, на 2021 год календарь повышений пенсий год включает:
В январе ‒ повышение пенсий людям, которые получили инвалидность вследствие аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Таковые пенсии будут исчисляться, исходя из пятикратного размера минимальной заработной платы на 1 января нынешнего года (6,5 тысячи гривен).
Также в январе установят прибавку в 9% к пенсии по возрасту женщинам, родившимся в 1962 году.
В марте ‒ ежегодная плановая индексация пенсий. Планируется, что индексацию распространят на выплаты и для категорий пенсионеров, которых исключили из этого механизма в 2017 году: государственных служащих, ученых, журналистов, военных.
В апреле ‒ перерасчет пенсий работающим пенсионерам. Автоматический перерасчет пенсий учитывает полученный стаж работы и заработную плату, которую получает работающий пенсионер.
В июле ‒ повышение в связи с увеличением прожиточного минимума. Минимальные пенсии вырастут с 1 934 до 2 027 гривен. Также вырастут и пенсионные надбавки, которые привязаны к показателю прожиточного минимума.
В октябре‒ введение доплат по 300 гривен для пенсионеров в возрасте 70-75 лет. Кроме того, пенсионерам установят минимальную пенсионную выплату 3 тысячи гривен при наличии страхового стажа 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин. Для людей 70-75 лет с меньшим стажем (от 20 до 30 лет у женщин и от 25 до 35 лет у мужчин) пенсионные выплаты будут составлять от 2,5 тысячи гривен до 3 тысячи гривен.
В октябре минимальная зарплата вырастет до 6,7 тысячи гривен, в связи с чем минимальную пенсию по возрасту для пенсионеров от 65 лет при наличии у них достаточного стажа (30 лет для женщин и 35 лет для мужчин) повысят с 2,6 тысячи до 2680 гривен.
В декабре минимальные пенсии вырастут с 2 027 до 2 093 гривен. Пенсионные надбавки вырастут из-за повышения прожиточного минимума. Для неработающих пенсионеров в возрасте 60-70 лет при наличии достаточного стажа минимальная пенсия составит 2 500 гривен. Для пенсионеров с меньшим стажем пенсионная выплата составит от 2 093 до 2 500 гривен.
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Напомним, ранее сообщалось, что 5 февраля 2021 года Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект №3623, в соответствии с которым в Украине запускается полноценная работа электронных трудовых книжек. Закон упрощает доступ к информации о трудовом стаже, а это означает, что пенсии будут начисляться автоматически.
9 февраля премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал запуск накопительной пенсионной системы в Украине уже в этом году. По его словам, это обеспечение достойной пенсии и инвестиция в экономику.
Экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ заявил, что считает такую идею несворевременной. По его мнению, накопительную систему нужно вводить на этапе начала экономического роста, а не в разгар кризиса в экономике.
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