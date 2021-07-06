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В Украине запретили показывать легендарный сериал "Не родись красивой"

6 июля 2021, 17:08

Теперь "Не родись красивой" и некоторое количество других, не столь знаменитых российских сериалов, теперь запрещены к демонстрации в Украине.

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Сериал Не родись красивой/ коллаж СТС

В Украине запретили демонстрировать семь фильмов и сериалов российского и украинского производства. В первую очередь легендарный мелодраматический сериал нулевых годов "Не родись красивой". Об этом во вторник, 6 июля, заявили сотрудники Государственного агентства по вопросам.

В перечне запрета указаны картины "Ищите маму" (2012), "Одноклассницы (Право на счастье)" (2007), "Не плачь по мне, Аргентина!" (2012–2013) и "Счастливого пути!" (2008), а также мюзикл "Али-Баба и сорок разбойников" (2005) и "Офицерские жены" (2015),

Как сообщают в Госкино, все вышеуказанные фильмы и сериалы запрещены для демонстрирования, из-за участия в них лиц, которые внесены в "Перечень создающих угрозу национальной безопасности Украины". А именно – актрисы / певицы Юлии Глебовой (Беретта), певца Дениса Клявера, актеров Константина Кабанова и Романа Курцына.

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Напомним, в минувшем году Госкино запретило к показу в Украине фильм Восемь первых свиданий из-за российской актрисы Екатерины Варнавы, которая внесена в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины, из-за выступления в оккупированном Крыму.

Одним из продюсеров и сценаристов данного фильма является действующий президент Украины Владимир Зеленский. Также он сыграл в нем одну из главных ролей.

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