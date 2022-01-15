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В Украинских супермаркетах резко подорожают пакеты - осталось несколько недель

15 января 2022, 15:30
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Пластиковее пакеты в Украине скоро будут полностью запрещены.

В Украине подорожают пластиковые пакеты / УНИАН

Правительство установило минимальные розничные цены на пластиковые пакеты. Соответствующее решение вступает в действие с 1 февраля 2022 года.

Это позволит ограничить обращение пластиковых пакетов и улучшить экологическую ситуацию в стране, говорится на сайте парламента.

"Каждый украинец в среднем использует 500 пластиковых пакетов ежегодно. Они служат всего несколько минут, а затем разлагаются более века, загрязняя окружающую среду. Утверждение минимальных розничных цен на пластиковые пакеты будет стимулировать граждан использовать многоразовые экологические сумки и позволит оградить окружающую среду и здоровье людей от вредного влияния микропластика", - отметил Первый заместитель Министра экономики Украины Денис Кудин.

Сколько будем платить за пакеты?

Так, минимальные розничные цены на пакеты со стенками толщиной более 50 микрометров, предназначенные для упаковки и транспортировки товаров и продуктов в точках розничной торговли, общественного питания и сферы услуг составят:

  • 2,00 грн – пакет без ручек и боковых складок;
  • 2,50 грн – пакет без ручек, но с боковыми складками или с ручками без боковых складок;
  • 3,00 грн – пакет с ручками и боковыми складками.

Платные пакеты в Украине и их запрет: всего будет 3 этапа

В июне 2021 года вступил в силу Закон № 2051-1 "Об ограничении обращения пластиковых пакетов на территории Украины". Законом, в частности, запрещается бесплатное распространение пластиковых пакетов в розничной торговле и общепитах с 10 декабря 2021 года.

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В то же время, эти требования не распространяются на биоразлагаемые и сверхтонкие пластиковые пакеты, предназначенные для упаковки и транспортировки свежей рыбы, мяса, сыпучих продуктов, льда и используются как первичная упаковка до 1 января 2023 года.

Кроме того, с 10 марта 2022 г. запрещается распространение в магазинах и заведениях общественного питания сверхтонких (со стенками толщиной менее 15 микрометров), тонких (со стенками толщиной от 15 до 50 микрометров) и оксораскладных пластиковых пакетов.

Напомним, в Киеве в одном из магазинов произошел скандал из-за платного пакета. Женщина, которая пришла за сахаром в магазин, не захотела платить за одноразовый пакет, а продавец насыпала ей сахар в перчатку.

Автор: Сергей Кущ
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