В Украине полностью запретят тонкие пластиковые пакеты: отказников ждут немалые штрафы

В Украине запретят использование пластиковых пакетов / УНИАН

В Украине в 2022 году появятся новые ограничения на использование пластиковых пакетов.

Так, согласно закону Об ограничении обращения пластиковых пакетов на территории Украины, с 10 декабря 2021 года начал действовать первый этап ограничений: в супермаркетах, магазинах, аптеках, в сфере предоставления услуг и заведениях питания исчезли бесплатные пластиковые пакеты.

Ограничения первого этапа не распространяются на:

биоразлагаемые пакеты;

сверхтонкие пакеты, используемые в качестве первичной упаковки для сыпучих продуктов, льда, мяса, свежей рыбы, а также продуктов из них.

Второй этап - их запрет

Новые ограничения начнут действовать с 10 марта 2022 года. Будет запрещено распространять в магазинах, заведениях общественного питания, предоставления услуг трех видов пластиковых пакетов (за которые с декабря 2021 года приходится платить):

сверхтонких, толщина стенок которых менее 15 микрометров;

тонких со стенками толщиной от 15 до 50 микрометров;

оксоразлагаемых пакетов.

То есть с 10 марта 2022 года эти три вида пакетов полностью запретят распространять в магазинах, заведениях питания и т.д. (даже за отдельную плату).

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На втором этапе запрет не будет распространяться на:

биоразлагаемые пластиковые пакеты, которые могут разлагаться на элементы природного происхождения с участием микроорганизмов (их утилизируют с помощью компостирования или биоразложения);

сверхтонкие пластиковые пакеты, используемые в магазинах для упаковки и транспортировки сыпучих продуктов, свежей рыбы, мяса, льда (как первичная упаковка); речь идет о пакетах, ширина которых составляет до 225 миллиметров (без боковых складок), глубина – до 345 миллиметров (с учетом боковых складок), а длина – до 450 миллиметров (с учетом ручек).

После 10 марта 2022 года будут доступны также более плотные пластиковые пакеты (со стенками толщиной более 50 микрометров). Речь идет о пакетах, используемых для упаковки и транспортировки продуктов и товаров (в магазинах и супермаркетах они обычно продаются на кассе).

Читайте такжеЗапрет пластиковых пакетов в супермаркетах: украинцам грозят штрафы, но есть исключенияДля этого вида пакетов Кабинет министров недавно установил минимальные розничные цены, которые начнут действовать с 1 февраля 2022 года:

за пакеты без ручек и боковых складок – 2,00 грн;

за пакеты без ручек, но со складками по бокам (или с ручками без боковых складок) – 2,50 грн;

за пакеты с ручками и боковыми складками – 3,00 грн.

Таким образом, с 1 февраля нельзя будет продавать указанные три вида пакетов дешевле установленных правительством цен.

Третий и последний этап

Начиная с 1 января 2023 года в Украине пластиковые пакеты будут запрещены. К использованию разрешены только пакеты из биоразлагаемых материалов. К указанной дате торговые сети и производители должны ввести альтернативу. Пакеты толщиной более 50 микрометров будет разрешено продавать по ценам, определенным Кабмином.

Как накажут за пластиковые пакеты

С 10 декабря 2021 года уже начали действовать штрафы за бесплатное распространение пластиковых пакетов в магазинах, супермаркетах и т.п. – в размере от 1,7 до 3,4 тыс. грн.

За повторное нарушение в течение трех лет после первого – размер штрафа составит от 3,4 до 8,5 тыс. грн.

С 10 марта 2022 года за распространение тонких, сверхтонких и оксоразлагаемых пакетов придется заплатить штраф в размере от 8,5 до 17 тыс. грн. А за повторное нарушение в течение трех лет – от 17 до 34 тыс. грн.

Напомним, в Киеве в одном из магазинов произошел скандал из-за платного пакета. Женщина, которая пришла за сахаром в магазин, не захотела платить за одноразовый пакет, а продавец насыпала ей сахар в перчатку.

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