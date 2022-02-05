В Украину идет аномальное потепление: где все растает уже завтра

C воскресенья начнется потепление / liveinternet.ru

Синоптики прогнозируют в Украине потепление начиная с воскресенья, 6 февраля. В стране начнется оттепель. Ожидается до 6 градусов с пометкой плюс. А в Одесской области до +9°.

По данным Укргидрометцентра, по всей территории страны будет удерживаться теплая и влажная воздушная масса. Она перемещается из западной Европы.

Поэтому первыми повышение температуры ощутят жители Правобережья, а вот на востоке и северо-востоке в ночь на воскресенье еще задержатся морозы местами до -10°.

Также в западных, северных и большинстве центральных областей ожидаются небольшие осадки в виде снега и снега с дождем, которые образуют на дорогах гололедицу.

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В западных областях ожидается преимущественно юго-западный порывистый ветер 15-20 м/с.

В Киеве осадков не будет. Температура ночью 0°, днем ​​2-4° тепла.

Напомним, лето 2022 в Украине будет достаточно жарким, при этом климатологи говорят, что в этот период года будет наблюдаться увеличение осадков. Из-за глобального потепления климат в нашей стране будет меняться, как и по всей планете.

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