УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

В Украину идет аномальное потепление: где все растает уже завтра

5 февраля 2022, 16:59

В некоторых регионах страны еще продержится мороз. Ожидается до -10 градусов.

C ближайшего понедельника начнется потепление
C воскресенья начнется потепление / liveinternet.ru

Синоптики прогнозируют в Украине потепление начиная с воскресенья, 6 февраля. В стране начнется оттепель. Ожидается до 6 градусов с пометкой плюс. А в Одесской области до +9°.

По данным Укргидрометцентра, по всей территории страны будет удерживаться теплая и влажная воздушная масса. Она перемещается из западной Европы.

Поэтому первыми повышение температуры ощутят жители Правобережья, а вот на востоке и северо-востоке в ночь на воскресенье еще задержатся морозы местами до -10°.

Также в западных, северных и большинстве центральных областей ожидаются небольшие осадки в виде снега и снега с дождем, которые образуют на дорогах гололедицу.

Реклама

В западных областях ожидается преимущественно юго-западный порывистый ветер 15-20 м/с.

В Киеве осадков не будет. Температура ночью 0°, днем ​​2-4° тепла.

Напомним, лето 2022 в Украине будет достаточно жарким, при этом климатологи говорят, что в этот период года будет наблюдаться увеличение осадков. Из-за глобального потепления климат в нашей стране будет меняться, как и по всей планете.

Читайте также:

viber
погода Погода в Украине погода в Киеве погода в Киеве на выходные погода завтра погода зимой 2022
Сейчас вы просматриваете новость «В Украину идет аномальное потепление: где все растает уже завтра». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
В моду на 2022 год вошла немного безумная и необычная женская стрижка осьминогВ моду на 2022 год вошла немного безумная и необычная женская стрижка осьминог Весна в Украину придет внезапно - климатологВесна в Украину придет внезапно - климатолог "Дело приобретает гиперскандальный оборот": Артемий Рябчук отказался от всех своих показаний"Дело приобретает гиперскандальный оборот": Артемий Рябчук отказался от всех своих показаний Путин уснул во время выхода украинской сборной на Олимпиаде-2022: видеоПутин уснул во время выхода украинской сборной на Олимпиаде-2022: видео Нова почта изменила условия отправки посылок: что известно о новых тарифахНова почта изменила условия отправки посылок: что известно о новых тарифах
16:59

В Украину идет аномальное потепление: где все растает уже завтра

16:50

Угроза отравления Рябчука и десятки тысяч "на адвокатов": новый поворот в деле о бойне на ЮжмашеВидео

16:30

В Херсонской области неадекват расстрелял троих собак своей соседкиВидео

16:23

О чем может говорить номер квартиры - нумерологияВидео

15:59

Украинцев предупредили о подорожании электроэнергии: когда ждать рост тарифовВидео

Реклама
15:49

Таврии и Славуты начали переделывать в электрокары: сколько стоит отечественная TeslaВидео

15:39

Что подарить на 14 февраля: идеи подарков любимому мужчине, детям и подруге

15:17

"Уничтожение танков": украинские военные учатся применять британские гранатометы NLAWВидео

15:13

"Подлость русских СМИ": пропагандисты РФ провоцировали украинских олимпийцев в ПекинеВидео

15:00

Дороже, чем в России, Польше и Беларуси: в Украине "взвинтили" цены на лук

14:53

В Днепре более 700 летучих мышей поселились на балконе квартирыВидео

14:52

Валентинка своими руками: 4 поделки на День святого ВалентинаВидео

14:43

Украине грозит исчезновение речной рыбы: появился мрачный прогноз ученыхВидео

13:47

Украинцы будут получать новую пенсию начиная с марта: кого ждут надбавки

13:42

Россия планирует провести "ядерные учения" во время вторжения в Украину - Financial TimesВидео

13:18

"Мы едины с Украиной": госсекретарь США опубликовал видео в поддержку Киева

13:00

Гороскоп на завтра, 6 февраля 2022: Стрельцам – успех, Тельцам – важное знакомство, Рыбам – предательствоВидео

12:58

Россия может использовать Северный поток-2 против Германии - вице-канцлер Хабек

12:48

В Запорожье муж с женой продали родного ребенка ради нового дома

12:08

Теперь будут чистыми и с видеокамерами: в Киеве собрались заменить старые маршрутки

Реклама
12:07

Украинцев предупредили о резком подорожании мясаВидео

12:00

Британские СМИ написали о снайпере ВСУ Елене Белозерской и показали видео ликвидации врагов

12:00

Светодиодные лампы – прогрессивное современное решение новости компании

11:43

Доллар уходит в "крутое пике": украинцам рассказали, как изменится курс валют в ближайшую неделюВидео

10:58

"Мне страшно представить": сестра "днепровского стрелка" рассказала, почему он мог пойти на убийствоВидео

10:54

У Путина отреагировали на сообщение Bloomberg о "начале вторжения" РФ в Украину

10:38

Соврет, и глазом не моргнет: топ-4 самых лживых знака Зодиака

10:22

Блокада городов и концентрационные лагеря: Bild опубликовало поэтапный план вторжения РФ в Украину

10:13

Россия вскоре будет полностью готова начать вторжение в Украину - New York TimesВидео

09:25

Bloomberg по ошибке объявил о вторжении России в Украину

09:21

Зальет дождями и разжарит по максимуму: украинцев предупредили об аномальном летеВидео

09:20

Сон с пятницы на субботу: сбывается ли он

08:40

Запуск "Минска" и суверенитет Украины: США поставили России резкое условие по ДонбассуВидео

08:22

Коронавирус в Украине 5 февраля: выявлено 42,5 тысячи больных за сутки

08:17

"Получает противоположное": в НАТО рассказали, как Россия приближает Украину к АльянсуВидео

07:46

Гороскоп на сегодня, 5 февраля 2022: Девам – враги, Скорпионам – судьбоносная встреча, Козерогам – выгодаВидео

07:45

До 50 тысяч случаев в день: как Украина будет проходить пик эпидемии Омикронамнение

07:27

Вооруженные силы Канады отправили в Украину  самолет с военной помощьюВидео

07:10

Возвращение Крыма и граница на Донбассе: нардеп назвал план для Зеленского на встречу с ПутинымВидео

06:38

Иерархия диктаторов и ось "Германия-Россия-Китай"мнение

Реклама
06:29

"Большая Евразия" объявила войну Западумнение

06:01

В моду входят поразительные весенние пальто в стиле 60-х, в которых будни превратятся в праздникФото

05:28

Девушки в Запорожье устроили диско-караоке: соседям не понравились песни и они вызвали полицию

05:02

Хлорка, кипяток и ночное плавание: как надолго сохранить свежесть роз в вазе

04:43

Обрезали - не выбрасывайте: 5 вкусных и полезных способов использования кожуры от яблок

04:16

Лунный гороскоп на неделю 7-13 февраля: Львам – сплетни, Козерогам – важное знакомство, Ракам – деньгиВидео

04:07

Как выглядит единственный внук Таисии Повалий - 2-летний ДемьянВидео

03:50

Вторая жизнь стеклянных банок: креативные идеи, которые упростят жизнь

03:15

Какие вещи категорически запрещено стирать в машинке - список

02:52

Ученые нашли новый способ лечения распространенного типа диабета

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять