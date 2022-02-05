В Украину идет аномальное потепление: где все растает уже завтра

В некоторых регионах страны еще продержится мороз. Ожидается до -10 градусов.
Синоптики прогнозируют в Украине потепление начиная с воскресенья, 6 февраля. В стране начнется оттепель. Ожидается до 6 градусов с пометкой плюс. А в Одесской области до +9°.
По данным Укргидрометцентра, по всей территории страны будет удерживаться теплая и влажная воздушная масса. Она перемещается из западной Европы.
Поэтому первыми повышение температуры ощутят жители Правобережья, а вот на востоке и северо-востоке в ночь на воскресенье еще задержатся морозы местами до -10°.
Также в западных, северных и большинстве центральных областей ожидаются небольшие осадки в виде снега и снега с дождем, которые образуют на дорогах гололедицу.
В западных областях ожидается преимущественно юго-западный порывистый ветер 15-20 м/с.
В Киеве осадков не будет. Температура ночью 0°, днем 2-4° тепла.
Напомним, лето 2022 в Украине будет достаточно жарким, при этом климатологи говорят, что в этот период года будет наблюдаться увеличение осадков. Из-за глобального потепления климат в нашей стране будет меняться, как и по всей планете.
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