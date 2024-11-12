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В Украину возвращаются графики отключений света: кого заденет в первую очередь

Юрий Берендий
12 ноября 2024, 23:25
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На территории нескольких областей Украины с 13 ноября будут введены графики ограничений мощности из-за дефицита в энергосистеме.
В Украину возвращаются графики отключений света: кого заденет в первую очередь
В Украину возвращаются графики отключений света - что известно / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Коротко:

  • С 13 ноября на Прикарпатье вводятся графики ограничений мощности
  • Аналогичные графики, по данным СМИ, будут введены и на территории других областей

Из-за дефицита в энергосистеме на территории нескольких областей Украины вводятся графики ограничений мощности. В частности соответствующие графики будут введены по всей территории Ивано-Франковской и Волынской областей уже с 13 ноября. Об этом сообщает пресс-служба "Прикарпатьеоблэнерго".

"Графики ограничений мощности графики будут вводиться для предприятий Ивано-Франковской области завтра, 13 ноября, в объеме 5 очередей. Согласно указанию Укрэнерго, графики будут введены с 07:00 до 20:00 13 ноября", - говорится в сообщении.

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В Украину возвращаются графики отключений света: кого заденет в первую очередь
Фото: скриншот

Энергетики объясняют, что графики ограничения мощности были введены из-за дефицита в энергосистеме Украины, вызванного повреждением критической инфраструктуры в результате российских обстрелов и снижением температуры.

Аналогично в "Волыньоблэнерго" сообщили, что в среду, 13 ноября, с 07:00 до 20:00 в Волынской области для промышленных потребителей будет применен график ограничения электромощности (ГОП) в пять очередей.

"Просим предприятия, привлеченные к ограничениям, выполнить все требования. ГОП касается только юридических потребителей", - говорится в сообщении.

Также указано, что этот график вводят в случае угрозы нарушения баланса между производством и потреблением электроэнергии.

В "Волыньоблэнерго" призвали потребителей рационально использовать электроэнергию в течение дня.

"Не включайте одновременно несколько мощных электроприборов с 7:00 до 11:00 утром и с 16:00 до 21:00 в вечерние часы", - советуют энергетики.

По данным источников издания "Экономическая правда" аналогичные ограничения вскоре введут и в других областях Украины.

Очереди отключения света, графики отключения инфографика
Что означают очереди отключений света / Инфографика: Главред

Удары России по Украине и отключение света

С марта Россия начала наносить прицельные удары по объектам критической инфраструктуры Украины, в частности фактически разрушив производственные мощности Трипольской ТЭС.

Неоднократным атакам подвергалась и Змиевская ТЭС, которая перекрывает потребности света Харьковщины и других областей.

Именно усиление ударов РФ по энергообъектам заставили США передумать насчет ATACMS и в том же месяце передать Украине баллистику до 300 км.

Сейчас, из-за нехватки снарядов к ПВО, России удалось обесточить еще ряд объектов, из-за чего в "Укрэнерго" были вынуждены ввести аварийные отключения.

Отключение света в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в Украине отключения электроэнергии могут начаться, если температура воздуха упадет ниже нуля более чем на одни сутки, отметил энергетический эксперт и соучредитель Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

Кабинет министров внес изменения в Порядок определения и применения предельных величин потребления электроэнергии. Отныне графики отключений не будут применяться к объектам сил безопасности и обороны и мобильных операторов, согласно постановлению правительства от 1 ноября 2024 года №1260.

Существует вероятность, что графики отключений не будут введены до конца ноября, заявил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко. Он отметил, что наибольшее влияние на ситуацию в энергетике будет иметь именно военный фактор.

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