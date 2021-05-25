В Укрпочте поведали, продолжат ли доставлять посылки в Беларусь

Укрпочта рассказала, будет ли доставлять посылки в Беларусь / 24 канал

Несмотря на отмену авиасообщения с Беларусью, Укрпочта продолжит доставку отправлений в Беларусь и из этой страны. Доставка будет осуществляться наземным видом транспорта, сообщается на сайте компании.

"Компания не будет использовать авиатранспорт для доставки отправлений в Беларусь в связи с принятым 25 мая решением правительства о том, что Украина прекращает авиасообщение с Беларусью с 00:00 26 мая", - говорится в сообщении.

Отмечается, что компания позволит Белпочте отправлять посылки украинцам.

Каждый месяц из Украины в Беларусь отправлялось до 10 тысяч посылок, бандеролей, писем и почти такое же количество отправлений поступало в Украину.

Также Укрпочта обеспечит транзит отправлений других почт мира в Беларусь наземным транспортом.

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Помимо этого компния продолжит выполнение совместного проекта с Windrose Airlines для международного мобильного маркетплейса Joom в рамках которого выполняются регулярные грузовые чартерные рейсы из Гонконга в Киев с последующей транспортировкой части отправлений для Молдовы и Беларуси.

Из-за изменения способа доставки возможные изменения в сроках доставки отправлений в Беларусь, добавили в пресс-службе Укрпочты.

Прекращение авиасообщения Украины с Беларусью