В Укрзализныце поведали, как попасть в "красную зону" карантина

Как попасть в красную зону / УНИАН

В Укрзализныце пояснили, как можно добраться в населенные пункты Ивано-Франковской области, которая попала в "красную зону" карантина и в связи с этим были ограничены посадка и высадка пассажиров.

"Укрзализныця всю последнюю информацию о расписании сразу публикует у себя на сайте. Ситуация постоянно меняется, мы всегда оперативно реагируем. Мы на своем сайте постоянно показываем, какие ближайшие станции к тем регионам, в которых начнут действовать ограничения на посадку и высадку с 7 марта. Например, для пассажиров в Ивано-Франковск есть ближайшая станция на территории Львовской области — Ходоров. Если пассажиры должны выехать с горных курортов, то есть станция на Закарпатье — Ясиня, это близко к Ворохте. Мы следим за достаточностью мест на Львов. На Львов достаточно билетов", — рассказал в эфире канала Украина 24 и.о. члена правления Укрзализныци Александр Перцовский.

А вот вернуть билеты в города "красной зоны" можно когда угодно, даже после того, как поезд оттуда уехал.

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Перцовский предупрежил, что сдавать билеты на даты позднее 14-15 марта не стоит – ситуация меняется, и регионы могут выйти из "красной" зоны, после чего посадку и высадку пассажиров там разрешат.

"Мы позволяем посадку, если, например, билеты взяты из Ивано-Франковска, на любой другой станции по ходу следования. Мы также сейчас с Минздравом и другими министерствами отрабатываем механизм специальных рейсов на даты, как 8 марта, когда многие люди нуждаются в выезде", — сказал он.

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