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Укрзализныця вводит очередные ограничения в двух областях из-за COVD-19

2 марта 2021, 19:57
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Укрзализныця с 7 по 12 марта приостановит продажу билетов в Черновицкой и Житомирской областях.Также будут ограничены высадка и посадка пассажиров.

Укрзализныця
Укрзализныця приостанавливает продажу билетов / УНИАН

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом, Укрзализныця приостановила продажу билетов в Черновицкой и Житомирской областях, сообщили в пресс-службе компании агентству Интерфакс-Украина.

Согласно решению Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций относительно "красных" карантинных зон, УЗ с 7 до 12 марта (с возможностью продления до конца действия усиленного карантина) приостановит продажу билетов в Черновицкой и Житомирской областях.

Также будут ограничены высадка и посадка пассажиров с уже приобретенными билетами на даты после 7 марта 2021 года включительно.

В то же время пассажирам с билетами в Черновцы, Житомир и другие населенные пункты этих областей доступны для высадки и посадки другие станции по маршруту следования поезда, если эти станции находятся за пределами "красной" зоны.

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"Подчеркиваем, что до 6 марта включительно все пассажиры с приобретенными билетами смогут беспрепятственно добраться до места назначения по железной дороге. Также ограничения не будут касаться пассажиров, чьи рейсы начнутся в 00:00 7 марта и завершатся уже во время действия ограничений", - отмечается в сообщении Укрзализныци.

В Укрзализныце также отметили, что постановление Кабинета министров № 154 обусловливает возможность назначения специальных рейсов для доставки людей из зоны карантина, поэтому Укрзализныця сейчас проводит переговоры с соответствующими облгосадминистрациями по заказу таких рейсов, о чем будет сообщено дополнительно.

Карантин в Украине - о чем сообщалось ранее:

  • В среду, 24 февраля, Украина опять перешла на адаптивный карантин с разделением областей по уровню коронавирусной опасности. В зависимости от эпидемической ситуации на территории Украины в целом или на территории отдельных регионов будет устанавливаться "зеленый", "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19.
  • Министерство здравоохранения уже отправило в красную зону карантина Ивано-Франковскую и Черновицкую области. В оранжевую карантинную зону вошли семь областей, а все остальные регионы, в том числе и Киев, попали в желтую.
  • Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что рост количества новых инфицированных коронавиусом на Прикарпатье, Закарпатье и Буковине связан с наплывом туристов.

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