Во временно оккупированной Волновахе пьяный российский оккупант, управляя бензовозом, устроил ДТП. В результате столкновения погибла местная коллаборантка. Об этом сообщили Telegram-каналы Astra и "Медуза".
По данным Astra, происшествие случилось вечером 9 ноября, когда Александр Ситчихин, российский военный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на КамАЗ совершил столкновение с легковым автомобилем. В результате удара Елена Кириченко погибла на месте происшествия. Известно, что после оккупации города предательница получила должность главного бухгалтера ОМВД РФ "Волновахский".
"В Волновахе пьяный оккупант на бензовозе "задвохсотил" чиновницу-коллаборантку из "МВД РФ". ДТП произошло вечером 9 ноября: в "Славуту", в которой находилась "главная бухгалтерша ОМВД России "Волновахский" Елена Кириченко, врезался военный КамАЗ. От полученных травм коллаборантка скончалась на месте происшествия", – говорится в сообщении.видео дня
Имя захватчика, вызвавшего ДТП, установил Telegram-канал ASTRA. Им оказался Александр Ситчихин, прибывший в Украину из Приморья.
Свидетельства очевидцев указывают на то, что водитель бензовоза не справился с управлением и грузовик совершил наезд на легковой автомобиль, в котором находилась коллаборантка. От удара транспортное средство Елены Кириченко получило серьезные повреждения, а она от полученных травм скончалась на месте аварии.
Напомним, 9 ноября бойцы "российского добровольческого корпуса" (РДК), воюющие на стороне Украины, заявили об успешной операции в Брянской области России. Они расстреляли автомобиль, в котором находился подполковник Федеральной службы безопасности России Сергей Шатый.
Также ВСУ совершили впечатляющую операцию против оккупантов из Российской Федерации на Таврическом направлении. По информации, обнародованной Объединенным пресс-центром Сил обороны Таврического направления, удалось уничтожить более 500 оккупантов из РФ. Украинские военные также сообщили об уничтожении 19 единиц военной техники РФ.
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