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В ВСУ пояснили, скольких еще мужчин могут мобилизовать в армию в случае нужды

3 августа 2022, 13:59

Как заявил офицер украинской армии и командующий ОК "Юг" Андрей Ковальчук, сейчас в ряды ВСУ из-за войны Украины с Россией мобилизовано 0,5 млн человек.

Белый билет, военкомат
В ВСУ пояснили, скольких еще мужчин могут мобилизовать в армию в случае нужды / коллаж фото УНИАН

При необходимости в Украину могут быть мобилизованы в ВСУ около еще 500 тысяч мужчин ‒ в дополнение к тем, что уже несут службу. Об этом заявил командующий ОК "Юг" Андрей Ковальчук.

"У нас уже мобилизовано полмиллиона мужчин, и мы можем мобилизовать еще полмиллиона, если это необходимо", – подчеркнул офицер.

Ковальчук также отметил, что ВСУ нуждается в поддержке западных партнеров и в обеспечении войска большим количеством тяжелого оружия. Ведь оно очень нужно для дальнейшего освобождения украинских районов, которые временно оккупированы Россией.

"У нас еще не было потерь ни одной из систем HIMARS. Это демонстрирует, насколько хорошо мы быстро научились их использовать. Каждая выпущенная ракета во много раз ниже стоимости уничтоженной российской техники или боеприпасов", ‒ отметил он.

Напомним, ранее 22 мая, Верховная Рада поддержала законопроект о продлении всеобщей военной мобилизации на территории Украины. В ВСУ будут призывать еще 90 дней – до 23 августа.

Решение поддержали 300 народных депутатов. Также в стране еще на 3 месяца продлили военное положение. "За" проголосовали 320 парламентариев.

Всеобщая военная мобилизация продлится еще 90 дней – она будет действовать до 23 августа 2022 года. Проголосовали за решение 300 народных избранников.

Кроме того, Верховная Рада продлила военное положение, которое продолжается с 05:30 25 мая еще на 3 месяца – до 23 августа.

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Автор: Егор Бунин
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