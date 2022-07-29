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Рада дала отсрочку от мобилизации новым категориями населения: кого касается

29 июля 2022, 17:06

Кроме того, парламент проголосовала предоставление отпусков по уходу за ребенком не только женщинам, но и мужчинам (если оба родителям служат в ВСУ).

призывники, украинские военные
Рада дала отсрочку от мобилизации новым категориями населения: кого касается / news-ukraine.com, mukachevo.net

В пятницу, 29 июля, украинская Верховная Рада приняла закон об отсрочке от призыва на военную службу во время мобилизации в рамках военного положения научным, научно-педагогическим и педагогическим работникам.

Кроме того, парламент проголосовала предоставление отпусков по уходу за ребенком не только женщинам, но и мужчинам, в случае если оба являются военнослужащими.

"Норма будет распространяться на равных условиях в мирное время и в особый период или военное положение. Как соавтор этого законопроекта считаю, что решение поможет семьям военнослужащих и решит многие вопросы", - написал соавтор законопроекта нардеп Алексей Гончаренко.

Также Рада освободила от мобилизации граждан, потерявших близких родственников во время ООС и военного положения.

Закон определяет, что не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации военнообязанные женщины и мужчины, чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дедушка, бабушка или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести во время осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии РФ в Донецкой и Луганской областях, а также во время обеспечения нацбезопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии против Украины во время действия военного положения.

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Напомним, ранее, 22 мая, Верховная Рада поддержала законопроект о продлении всеобщей военной мобилизации на территории Украины. В ВСУ будут призывать еще 90 дней – до 23 августа.

Решение поддержали 300 народных депутатов. Также в стране еще на 3 месяца продлили военное положение. "За" проголосовали 320 парламентариев.

Всеобщая военная мобилизация продлится еще 90 дней – она будет действовать до 23 августа 2022 года. Проголосовали за решение 300 народных избранников.

Кроме того, Верховная Рада продлила военное положение, которое продолжается с 05:30 25 мая еще на 3 месяца – до 23 августа.

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Автор: Егор Бунин
мобилизация Верховная Рада новости Украины
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