В Запорожье на людей рухнул балкон, есть погибший

От полученных травм 36-летний мужчина скончался в карете скорой помощи.
В Запорожье, сегодня, 30 ноября, рухнул балкон на людей. Как сообщает пресс-служба ГСЧС в Запорожской области, в результате падения балкона погиб мужчина.
Событие произошло около 12:50 на улице Александровской в Запорожье.
"С 4 этажа неэксплуатированного здания упал балкон, на котором находился мужчина. В результате падения пострадавшего зажало обломками бетонной конструкции", - говорится в сообщении.
Спасатели деблокировали пострадавшего и передали врачам.
"К сожалению, от полученных травм 36-летний мужчина скончался в карете скорой помощи. Обстоятельства выясняются. По факту происшествия соответствующими органами ведется расследование", - сообщили в пресс-службе ГСЧС.
В полиции Запорожской области добавили, что погибший был бездомным.
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