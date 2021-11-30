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В Запорожье на людей рухнул балкон, есть погибший

30 ноября 2021, 19:18

От полученных травм 36-летний мужчина скончался в карете скорой помощи.

  • Балкон рухнул на людей
    Балкон рухнул на людей zp.dsns.gov.ua
  • Балкон рухнул на людей
    Балкон рухнул на людей zp.dsns.gov.ua
  • Балкон рухнул на людей
    Балкон рухнул на людей zp.dsns.gov.ua
  • Балкон рухнул на людей
    Балкон рухнул на людей zp.dsns.gov.ua
  • Балкон рухнул на людей
    Балкон рухнул на людей zp.dsns.gov.ua

В Запорожье, сегодня, 30 ноября, рухнул балкон на людей. Как сообщает пресс-служба ГСЧС в Запорожской области, в результате падения балкона погиб мужчина.

Событие произошло около 12:50 на улице Александровской в Запорожье.

"С 4 этажа неэксплуатированного здания упал балкон, на котором находился мужчина. В результате падения пострадавшего зажало обломками бетонной конструкции", - говорится в сообщении.

Спасатели деблокировали пострадавшего и передали врачам.

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"К сожалению, от полученных травм 36-летний мужчина скончался в карете скорой помощи. Обстоятельства выясняются. По факту происшествия соответствующими органами ведется расследование", - сообщили в пресс-службе ГСЧС.

В полиции Запорожской области добавили, что погибший был бездомным.

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