В Запорожье ранен корреспондент ТСН и телемарафона "Єдині новини"

Россия в очередной раз совершает преступления против журналистов.

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Корреспондент ТСН и телемарафона "Єдині новини" Кира Овес получила ранение во время ракетного обстрела Запорожья сегодня, 5 апреля. Журналистка вместе с коллегами как раз снимала последствия первых взрывов в городе. Тогда россияне нанесли повторный удар. Всего погибли три человека, еще девятнадцать - получили ранения.

Сейчас Кира находится в больнице. Вместе с ней пострадала еще одна медийщица.

Это далеко не первое преступление России против журналистов. С начала вторжения российская армия убила 70 медийщиков. Еще по меньшей мере 30 - получили ранения во время своей работы.

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Оккупанты систематически и цинично нарушают международное законодательство, целенаправленно убивая журналистов, медиков и спасателей.

И они обязательно понесут ответственность!

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