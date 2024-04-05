В Запорожье ранен корреспондент ТСН и телемарафона "Єдині новини"

Корреспондент ТСН и телемарафона "Єдині новини" Кира Овес получила ранение во время ракетного обстрела Запорожья сегодня, 5 апреля. Журналистка вместе с коллегами как раз снимала последствия первых взрывов в городе. Тогда россияне нанесли повторный удар. Всего погибли три человека, еще девятнадцать - получили ранения.
Сейчас Кира находится в больнице. Вместе с ней пострадала еще одна медийщица.
Это далеко не первое преступление России против журналистов. С начала вторжения российская армия убила 70 медийщиков. Еще по меньшей мере 30 - получили ранения во время своей работы.
Оккупанты систематически и цинично нарушают международное законодательство, целенаправленно убивая журналистов, медиков и спасателей.
И они обязательно понесут ответственность!
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