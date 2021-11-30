В Запорожье возмущенный покупатель выстрелил в продавца

Сотрудника магазина госпитализировали.
В продовольственном магазине Запорожья произошла стрельба. Покупатель выстрелил в продавца.
Как сообщили в пресс-службе Нацполиции Запорожской области ТСН, инцидент произошел на улице Победы.
Клиент магазина поссорился с продавцом, а потом внезапно достал травматический пистолет, выстрелил в продавца и сбежал.
47-летний мужчина с пулевым ранением попал в больницу.
"Сведения об указанном событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время принимаются меры по установлению и задержанию лица, причастного к совершению этого правонарушения", - рассказали в полиции.
Напомним, ранее в Волынской области мужчину заживо закопали в "могиле", которую до этого вынудили вырыть собственными руками. Потерпевший поссорился со своими должниками.
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