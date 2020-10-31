В Житомирской области вспыхнул гостинно-ресторанный комплекс

Около 16 часов пожар локализовали. Сейчас угрозы дальнейшего распространения огня нет.
В селе Олиевка в Житомирской области сегодня, 31 октября, произошел пожар в гостинично-ресторанном комплексе Дубки. Предварительно, в результате пожара никто не пострадал.
Как пишет пресс-служба ГСЧС, сначала загорелась кровля двухэтажного здания, а затем огонь перекинулся на кровлю рядом стоящего деревянного здания. Общая площадь пожара ориентировочно составляет 200 квадратных метров.
Около 16 часов пожар локализовали. Сейчас угрозы дальнейшего распространения огня нет.
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Автор: Екатерина Трохимчук