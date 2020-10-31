В Житомирской области вспыхнул гостинно-ресторанный комплекс

В Житомирской области загорелся ресторан

В селе Олиевка в Житомирской области сегодня, 31 октября, произошел пожар в гостинично-ресторанном комплексе Дубки. Предварительно, в результате пожара никто не пострадал.

Как пишет пресс-служба ГСЧС, сначала загорелась кровля двухэтажного здания, а затем огонь перекинулся на кровлю рядом стоящего деревянного здания. Общая площадь пожара ориентировочно составляет 200 квадратных метров.

Около 16 часов пожар локализовали. Сейчас угрозы дальнейшего распространения огня нет.