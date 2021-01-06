Вечеринка перед трагедией: всплыли новые детали гибели сына Корбана

Место гибели сына Геннадия Корбана / detective-info.com.ua

Стали известны новые обстоятельства о дорожно-транспортном происшествии, в котором погиб сын Геннадия Корбана Лев.

Как говорится в сообщении Telegram-канала КП в Украине, погибшая вместе с Корбаном Юлия Васик не была его одноклассницей.

Подчеркивается, что девушка училась в 10-м классе Украино-Американского лицея, а Корбан – в частной школе Primus Inter Pares School.

Знакомые семьи девушки сказали, что трагедия произошла в районе поселка Новоселовка, по дороге в сторону Запорожья. Была вечеринка, а затем подростки поехали кататься на квадроцикле девушки.

После гибели дочери мать погибшей находится в глубоком шоке. Издание пишет, что мать организовывает прощание и даже ищет определенное платье, в котором похоронят дочь. Похороны пройдут в четверг в 11 утра.

Сын Корбана погиб в аварии: