Вечеринка перед трагедией: всплыли новые детали гибели сына Корбана

ДТП произошло в районе поселка Новоселовка, по дороге в сторону Запорожья.
Стали известны новые обстоятельства о дорожно-транспортном происшествии, в котором погиб сын Геннадия Корбана Лев.
Как говорится в сообщении Telegram-канала КП в Украине, погибшая вместе с Корбаном Юлия Васик не была его одноклассницей.
Подчеркивается, что девушка училась в 10-м классе Украино-Американского лицея, а Корбан – в частной школе Primus Inter Pares School.
Знакомые семьи девушки сказали, что трагедия произошла в районе поселка Новоселовка, по дороге в сторону Запорожья. Была вечеринка, а затем подростки поехали кататься на квадроцикле девушки.
После гибели дочери мать погибшей находится в глубоком шоке. Издание пишет, что мать организовывает прощание и даже ищет определенное платье, в котором похоронят дочь. Похороны пройдут в четверг в 11 утра.
Сын Корбана погиб в аварии:
- Напомним, 5 января стало известно о том, что погиб сын бизнесмена и политика Геннадия Корбана.
- Он пропал во вторник днем, после чего родные начали поиски.
- Позже полиция обнаружила багги на дне реки, в багги обнаружили два трупа: Льва Геннадиевича Корбана и его одноклассницы Васик Юлии Николаевны.
- На месте происшествия работали полиция и спасатели. С помощью троса квадроцикл с телами погибших ребят достали из реки.