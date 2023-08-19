"Ведет себя, как гопник из подворотни": эксперт сказал, зачем Путин хочет запугать Эрдогана

Провокацией в Черном море с кораблем "Сукру Окан", на котором был турецкий экипаж, Россия, в частности, пытается повлиять на президента Турции.

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Провокация РФ в Черном море посадила Эрдогана на политический шпагат, говорит Кузан/ коллаж: Главред, фото: скрин, Офис президента Украины

Провокация российских оккупантов, остановивших и обыскавших сухогруз "Сукру Окан" с турецким экипажем в Черном море, была направлена, в частности, на улучшение переговорных позиций страны-агрессора России перед встречей российского диктатора Владимира Путина и турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Такое мнение высказал руководитель Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан в интервью Главреду. Он отметил, что этот инцидент в Черном море может быть напрямую связан с предстоящими переговорами Путина и Эрдогана.

"Я думаю, что он напрямую и с ними связан. Это привычная манера для Путина, потому что он по-прежнему ведет себя, словно гопник из питерской подворотни. Этой провокацией он стремится показать слабость переговорных позиций турецкого президента. Потому что когда Путин навязывает Эрдогану рискованную игру, каждый час без ответа на такие действия россиян подыгрывает этому", – отметил Кузан.

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Он подчеркнул, что для Эрдогана эта ситуация является определенным шпагатом, ведь это заставляет президента Турции задуматься, как продолжать переговоры, как действовать во время них и стоит ли их отменить. Ведь если он пойдет на переговоры, что за Россией якобы "закрепляется право" на такое поведение на море и осмотр кораблей.

"Самая главная цель Путина – продемонстрировать и самим туркам, и международному сообществу слабость западной коалиции и разбалансировать ее. Путину нужны хотя бы какие-то сильные стартовые позиции на этих переговорах. Ведь Россия экономически приходит в упадок, в милитарном плане ее уже не боятся, потому что ее репутацию "второй армии мира" ВСУ фактически уничтожили. Поэтому ей остаются интриги, которые более присущи спецслужбам Путина, в виде разнообразных провокаций", – подытожил Кузан.

Кто такой Сергей Кузан Военный эксперт, глава Украинского центра безопасности и сотрудничества

Провокация РФ в Черном море

Страна-агрессор РФ 13 августа сообщила, что открывала огонь по сухогрузу, который направлялся в украинский порт Измаил. Кроме того, оккупанты также поднимали в воздух вертолет для остановки и осмотра гражданского морского судна.

После этого в ОП жестко оценили пиратство РФ в Черном море и предупредили об ответе. Обстрел международного сухогруза "Сукра Окан" в Черном море, который направлялся в украинский порт Измаил, является безусловным нарушением международного морского права, заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Он подчеркнул, что Украина устанавливает причастных лиц к факту атаки.

Руководитель Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан назвал последствия бездействия Запада в ответ на провокации РФ на море. Если Запад не отреагирует на действия РФ в Черном море против гражданского судна, то Россия будет совершать различные провокации против стран-членов НАТО уже на суше, отметил он.

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