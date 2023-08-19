УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Ведет себя, как гопник из подворотни": эксперт сказал, зачем Путин хочет запугать Эрдогана

Алёна Воронина
19 августа 2023, 01:40
28
Провокацией в Черном море с кораблем "Сукру Окан", на котором был турецкий экипаж, Россия, в частности, пытается повлиять на президента Турции.
Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган
Провокация РФ в Черном море посадила Эрдогана на политический шпагат, говорит Кузан/ коллаж: Главред, фото: скрин, Офис президента Украины

Провокация российских оккупантов, остановивших и обыскавших сухогруз "Сукру Окан" с турецким экипажем в Черном море, была направлена, в частности, на улучшение переговорных позиций страны-агрессора России перед встречей российского диктатора Владимира Путина и турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Такое мнение высказал руководитель Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан в интервью Главреду. Он отметил, что этот инцидент в Черном море может быть напрямую связан с предстоящими переговорами Путина и Эрдогана.

"Я думаю, что он напрямую и с ними связан. Это привычная манера для Путина, потому что он по-прежнему ведет себя, словно гопник из питерской подворотни. Этой провокацией он стремится показать слабость переговорных позиций турецкого президента. Потому что когда Путин навязывает Эрдогану рискованную игру, каждый час без ответа на такие действия россиян подыгрывает этому", – отметил Кузан.

видео дня

Он подчеркнул, что для Эрдогана эта ситуация является определенным шпагатом, ведь это заставляет президента Турции задуматься, как продолжать переговоры, как действовать во время них и стоит ли их отменить. Ведь если он пойдет на переговоры, что за Россией якобы "закрепляется право" на такое поведение на море и осмотр кораблей.

"Самая главная цель Путина – продемонстрировать и самим туркам, и международному сообществу слабость западной коалиции и разбалансировать ее. Путину нужны хотя бы какие-то сильные стартовые позиции на этих переговорах. Ведь Россия экономически приходит в упадок, в милитарном плане ее уже не боятся, потому что ее репутацию "второй армии мира" ВСУ фактически уничтожили. Поэтому ей остаются интриги, которые более присущи спецслужбам Путина, в виде разнообразных провокаций", – подытожил Кузан.

Кто такой Сергей Кузан

Военный эксперт, глава Украинского центра безопасности и сотрудничества

Провокация РФ в Черном море

Страна-агрессор РФ 13 августа сообщила, что открывала огонь по сухогрузу, который направлялся в украинский порт Измаил. Кроме того, оккупанты также поднимали в воздух вертолет для остановки и осмотра гражданского морского судна.

После этого в ОП жестко оценили пиратство РФ в Черном море и предупредили об ответе. Обстрел международного сухогруза "Сукра Окан" в Черном море, который направлялся в украинский порт Измаил, является безусловным нарушением международного морского права, заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Он подчеркнул, что Украина устанавливает причастных лиц к факту атаки.

Руководитель Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан назвал последствия бездействия Запада в ответ на провокации РФ на море. Если Запад не отреагирует на действия РФ в Черном море против гражданского судна, то Россия будет совершать различные провокации против стран-членов НАТО уже на суше, отметил он.

Читайте также:

война в Украине Черное море Владимир Путин вторжение России Реджеп Тайип Эрдоган
Реклама

Главное за день

"Готовим мощные вещи": Зеленский анонсировал усиление обороны ко Дню Независимости

"Готовим мощные вещи": Зеленский анонсировал усиление обороны ко Дню Независимости

23:33 Украина
Контрнаступление ВСУ будет долгим: топ-генерал США дал тревожный прогноз

Контрнаступление ВСУ будет долгим: топ-генерал США дал тревожный прогноз

22:27 Украина
Решающая фаза контрнаступления: ВСУ вводят в бой элитные бригады – Die Zeit

Решающая фаза контрнаступления: ВСУ вводят в бой элитные бригады – Die Zeit

21:30 Украина
Все главные новости

Последние новости

02:10

Хитрый фокус бывалых водителей сразит наповал: зачем сверлят дыры в дверях авто

01:40

"Ведет себя, как гопник из подворотни": эксперт сказал, зачем Путин хочет запугать Эрдогана

00:30

Дочь умоляет мать, чтобы та выбрала другое имя для своего сына: в чем причина

18 августа, пятница
23:33

"Готовим мощные вещи": Зеленский анонсировал усиление обороны ко Дню Независимости

23:01

"Страшные и трагические истории": Потап написал песню о войне

До конца 2023-го ВСУ выйдут на Азовское побережье, войска РФ в Крыму ждет ад – КоваленкоДо конца 2023-го ВСУ выйдут на Азовское побережье, войска РФ в Крыму ждет ад – Коваленко
23:00

Внезапные смерти генералов РФ: в ГУР рассказали об интригах внутри Кремля

22:27

Контрнаступление ВСУ будет долгим: топ-генерал США дал тревожный прогноз

21:30

Решающая фаза контрнаступления: ВСУ вводят в бой элитные бригады – Die Zeit

20:55

Почему не стоит говорить "Західна" или "Східна" Украина: ответ удивит наповал

Реклама
20:31

Убитых и раненых россиян в два раза больше: в NYT назвали число потерь в войне

19:49

Минное поле пройдено: ВСУ вступили в бой с оккупантами возле Токмака - CBS News

19:25

Удар по оккупантам в Энергодаре: дроном взорвали верхушку "полиции" РФВидео

19:10

Пенсионер Саркози позорно сплясал под дудку Кремлямнение

18:45

Что можно использовать вместо фольги: 5 лучших вариантов для идеальных блюд

18:34

"Украинская команда" объявила национальный дрон-марафон к 32-й годовщине Независимости: "Несут смерть врагам!" актуально

18:25

Киев выделил на поддержку защитников 5 млрд гривен в этом году и почти 1 млрд – в минувшем, - Кличко

18:20

РФ готовит новый массированный удар: украинцам назвали вероятную дату обстрела

17:32

США готовы одобрить передачу Украине F-16: у Байдена назвали главное условие

17:28

Задача для настоящих гениев: нужно найти питона на берегу океана

16:56

Окончание войны в Украине: в разведке ответили на главный вопрос

Реклама
16:27

Бойфренд Лорак показал своих детей, с которыми он больше не живет

16:07

Почему жители Восточной Азии безумно боятся цифры 4: жуткие предрассудки азиатов

16:07

В ОП жестко ответили на скандальное заявление чиновника НАТО о сдаче территорий

16:06

"Конец нашей истории": жена Виктора Павлика заговорила о расставании

16:02

С Яблочным Спасом 2023 - теплые поздравления и открытки

15:20

Хитрая головоломка для самых внимательных: надо найти всех кроликов за 10 секунд

14:58

РФ ударила ракетами по Запорожью: повреждены жилые дома и учебные заведенияФото

14:46

Зерновой террор РФ грозит ЕС катастрофой: эксперт объяснил подлый план Кремля

14:41

Что на самом деле означает "козел відпущення": Авраменко объяснил колоритное выражениеВидео

13:52

ВСУ получили пикап Nissan Navara при содействии Favbet Foundation

13:44

Эмили Ратаковски показала великолепный пресс и выгуляла стильный образ

13:41

"Будут провокации РФ на море и на суше": эксперт назвал последствия бездействия Запада

13:18

Есть ли угроза переброски войск РФ к Харькову: эксперт объяснил ситуациюВидео

13:02

В Украину заходят техника, артиллерия и ПВО, скоро будут новости – Зеленский

12:39

"Уже можно экспериментировать": эксперт спрогнозировал, сколько еще простоит Крымский мостВидео

12:19

Российская актриса и бизнесмен устроят благотворительный вечер в поддержку ВСУ

12:18

Распечет до +38, часть областей накроют грозы: погода в Украине на выходные

12:00

Ей никто не нужен: Вайкуле рассказала, почему Ротару не приехала на ее фестиваль

11:43

Тренды осени 2023: Андре Тан рассказал, что должно быть в гардеробе у всех модниц

11:35

Взятие Мелитополя и разрыв "коридора" в Крым: США не верят в успех в 2023-м - WP

Реклама
11:35

Волочкова рассказала, как её нужно похоронить

11:16

130 килограмм и нет зубов: как муж Бритни Спирс изменил себя

11:11

В Воздушных силах объяснили активность российских самолетов МиГ 17 августа

10:59

В РФ вспыхнул мощный пожар: горит терминал в порту Новороссийска

10:32

Ситуация на фронтах: военном и дипломатическоммнение

10:15

Гетманцев заявил о покушении на замглавы налоговой службы Евгения Сокура

10:15

Приезжал гонец от Путина: РФ в оккупации атакует пропагандой – разведка Британии

10:04

РФ нечем прикрыть Москву, она будет вынуждена забирать системы ПВО с фронта – КоваленкоВидео

09:57

ИНТЕРПАЙП опровергает лживую информацию в СМИ о сотрудничестве с РФ новости компании

09:47

Эксперт объяснил, зачем РФ тратит дорогие ракеты на удары по гражданским целямВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Праздники
С днем рождения подругеКалендарь 2023Православный календарь 2023
Война с Россией
Деоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружие
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять