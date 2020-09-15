Венедиктова высказалась о деле боевиков ЧВК Вагнера

Венедиктова прокомментировала депо вагнеровцев / УНИАН

В Украине зарегистрировали три уголовных производства по делу о боевиках ЧВК "Вагнера", заявила генеральный прокурор Ирина Венедиктова во вторник, 15 сентября.

Об этом Венедиктова рассказала во время выступления в Верховной Раде Украины.

"У нас есть три дела по "вагнеровцам", - сказала генеральный прокурор.

Венедиктова уточнила, что первое уголовное производство было открыто по сообщениям в СМИ.

Также она добавила, что сейчас в рамках дел проводится досудебное расследование.

"Сразу же реакция ГБР была, и следствие продолжается", - отметила Венедиктова.

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