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Венедиктова высказалась о деле боевиков ЧВК Вагнера

15 сентября 2020, 16:58

Первое уголовное производство было открыто по сообщениям в СМИ, рассказала генеральный прокурор.

Венедиктова
Венедиктова прокомментировала депо вагнеровцев / УНИАН

В Украине зарегистрировали три уголовных производства по делу о боевиках ЧВК "Вагнера", заявила генеральный прокурор Ирина Венедиктова во вторник, 15 сентября.

Об этом Венедиктова рассказала во время выступления в Верховной Раде Украины.

"У нас есть три дела по "вагнеровцам", - сказала генеральный прокурор.

Венедиктова уточнила, что первое уголовное производство было открыто по сообщениям в СМИ.

Также она добавила, что сейчас в рамках дел проводится досудебное расследование.

"Сразу же реакция ГБР была, и следствие продолжается", - отметила Венедиктова.

Задержание "вагнеровцев" в Беларуси – о чем говорилось ранее:

  • 7 сентября заместитель главы Офиса генерального прокурора Гюндуз Мамедов заявил, что выдача официальным Минском России боевиков ЧВК Вагнера, участвовавших в российско-украинском конфликте на Донбассе, не отразится на стремлении Киева привлечь их к ответственности. Боевиков будут заочно судить в Украине и могут применить против них ряд международных механизмов.
  • 14 августа Беларусь передала России 32 российских граждан, которые ранее были задержаны в Минске и объявлены бойцами частной военной компании Вагнера.
  • 14 августа стало известно, что Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова не смогла отправиться в Беларусь на переговоры об экстрадиции наемников частной военной компании Вагнера по причине отсутствия официального приглашения со стороны белорусских коллег.
  • 5 августа президент Украины Владимир Зеленский поговорил с лидером Беларуси Александром Лукашенко и заявил, что подозреваемые в осуществлении террористической деятельности на территории Украины боевики ЧВК Вагнера могут быть выданы Киеву с целью привлечения их к уголовной ответственности.
  • 29 июля белорусские правоохранители сделали заявление о задержании на территории Беларуси группы боевиков частной военной компании Вагнера. Их обвинили в попытке дестабилизации ситуации накануне президентских выборов в стране.

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