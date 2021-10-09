"Везите в морг": в Винницкой области фельдшер скорой отказалась госпитализировать живого мужчину

В Винницкой области фельдшер скорой отказалась госпитализировать живого мужчину / УНИАН

В Винницкой области фельдшер скорой помощи отказалась забирать в больницу мужчину в тяжелом состоянии, сказала, что шансов на спасение нет и, как рассказали родственники, посоветовала везти его в морг. Через несколько часов родные вновь вызвали скорую. На этот раз бригада таки забрала больного в реанимацию. Но менее чем за сутки он скончался. В больнице родственникам объяснили: драгоценное время на спасение было потеряно.

Как сообщает ТСН, 14-летнняя Илона нашла своего отца без сознания и в крови. Родственники вызвали скорую. Но фельдшер, которая приехала на вызов, решила, что пациент безнадежен и отказалась его забирать. Зато вызвала полицию, потому что заподозрила у мужчины черепно-мозговую травму.

"Эту версию мы проверили, у него не было черепно-мозговой травмы. У него было кровотечение из носа и рта", — рассказала пресс-секретарь полиции Винницкой Анна Олейник.Однако медики все равно поехали, посоветовав родственникам искать авто, которое отвезет Анатолия в морг. Прошло несколько часов, мужчина дышал, поэтому родные вновь вызвали скорую. Другая бригада сразу заподозрила инсульт.

"Провели осмотр, сказали, что жизненные показатели соответствуют, чтобы транспортировать, они его немедленно решили транспортировать в реанимационное отделение", — объяснила дочь покойного Ангелина Кучерук.Но было уже поздно. Время, такое важное при инсульте, было потеряно, говорят врачи."Был обширное кровоизлияние в левое полушарие мозга, он был инкурабельный и умер. Если бы было проведено все как надо, возможно что-то бы и изменилось", — говорит заместитель главного врача Барской районной больницы Наталья Навроцкая.

После смерти Анатолия его старшая дочь, тоже медик, разыскала фельдшера, чтобы узнать, почему она решила не забирать отца. Но ответа так и не услышала.

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На станции скорой от комментариев отказываются. Говорят только, что фельдшер Галина Черная проработала у них 40 лет, но после скандала уволилась.

Уже бывшего фельдшера журналисты нашли дома. Женщина заверила, что ничего не нарушила, действовала согласно протоколу.

"Там случай был несовместим с жизнью, такое есть, когда состояние агонии. Мозговая кома была таких баллов, что ничего не сделала бы", — говорит бывшая фельдшер Галина Черная.

А уволилась она не из-за чувства вины, а из-за давления

"Эта женщина травила меня и не давала мне прохода, она во всех соцсетях меня публиковала", — рассказала Галина Черная.

Сейчас делом занимаются правоохранительные органы.

"Проводим расследование, продолжается судебно-медицинская экспертиза. Также к материалам производства мы привлечем выводы комиссии департамента здравоохранения, которые должны дать оценку соответствия действий врача", — рассказала пресс-секретарь полиции Винницкой Анна Олейник.

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Напомним, ранее в Запорожье родственники умершего в медучреждении пациента, который болел коронавирусом, атаковали больницу. Они кричали, били стекла и проклинали медиков.