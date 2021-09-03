"Крысы в морге и врач с перегаром": во Львове родители винят врачей в смерти малыша

Во Львовской области родители винят врачей в смерти малыша

Во Львовской области родители обвиняют медиков в смерти своего новорожденного малыша, который прожил всего две недели, сообщает издание Дело.

12 августа 25-летняя Ирина поступила во Львовский областной клинический перинатальный центр на 35-й неделе беременности. Женщине сделали кесарево сечение, с помощью него она родила мальчика. Мать малыша говорит, что ее сын выглядел полностью здоровым, однако 16 августа его состояние внезапно ухудшилось.

После рождения мальчику сначала давали кислород, через два дня он уже начал есть грудное молоко матери. Ребенок набирал вес, а родители готовились к выписке. Однако мать заметила неладное.

"Я увидела, что ребенок сам не свой, животик был вздут. Медперсонал на мои замечания не обращал внимания, занимался выпиской людей пока не пришла новая ночная смена с 20 ч. и в 21 час. они начали дитятко лечить, которое уже было в критическом состоянии. Врач пришла в 1 час ночи и была без перчаток и маски, с грязными руками от нее было слышно перегар. Из желудочка у ребенка шла кровь. Ему давали сильные антибиотики. До утра состояние не изменилось и они вызвали Охматдет", - рассказала изданию женщина.

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В Охматдете у ребенка обнаружили инфекцию и проблемы с кишечником. Мать считает, что ее сыну занесли эту инфекцию уже после родов. Малышу давали антибиотики, врачи говорили, что есть лишь 5% на то, что новорожденный выживет. Женщина рассказала об ужасных условиях, в которых находился ее сын. Ребенок якобы мерз, его заматывали в старые пеленки.

"Лекарства, глюкозу, подгузники, которые мы покупали огромными пачками, на следующий день куда-то исчезали. Очень хамское отношение было", - добавила мать.

Несмотря на это ребенку становилось лучше, 26 августа врачи сделали мальчику УЗИ органов и анализы, результаты были хорошими. Но 27 августа матери сообщили, что утром ее сын находился в критическом состоянии, вечером он уже умер.

Труп малыша забрал патологоанатом, в морг родителей не пускали. В течение нескольких дней мать пыталась забрать тело сына для захоронения, но ей почему-то не давали это сделать.

"Когда в понедельник я приехала забрать тело, то ужаснулась. Это хуже, чем гараж. Вокруг бегают крысы. Ребенок был не обработан, замотан в ужасные куски как для пола, а вокруг сплошная свалка. Со мной общались матами. Когда я отказалась от вскрытия, Ониськив злорадно сказал "Спасибо, что облегчили мне работу",– рассказала разбитая горем мать.

Родители, прошедшие через адские страдания, не хотят обращаться в полицию. Они говорят, что правоохранители не смогут им помочь. Известно, что в медицинских учреждениях, о которых рассказали жители Львова, ситуацию комментировать отказываются.

Ранее Главред писал о том, что в реанимации больницы в Ровенской области умерла девочка, которую накануне спасли медики после остановки сердца.

Девочке, который был всего 1 годик, умерла утром в реанимации.

"По нашей информации, ребенок умер утром в медицинском учреждении. Выражаем искренние соболезнования семье", — говорится в сообщении медучреждения.