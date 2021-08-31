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Резко посинела и перенесла клиническую смерть: под Ровно внезапно умерла годовалая девочка

31 августа 2021, 16:04

В течение дня родные пытались самостоятельно сбить лихорадку.

больница
Медики не смогли спасти ребенка / pixabay

В реанимации больницы в Ровенской области умерла девочка, которую накануне спасли медики после остановки сердца.

Как сообщает пресс-служба Ровенского областного центра экстренной медицинской помощи, девочке, который был всего 1 годик, умерла утром в реанимации.

"По нашей информации, ребенок умер утром в медицинском учреждении. Выражаем искренние соболезнования семье", — говорится в сообщении медучреждения.

Накануне, 30 августа, примерно в 21:01 мать девочки обратилась к врачам за помощью. Женщина рассказала, что ее дочь посинела, а температура тела поднялась до 39°C.

"В течение дня родные пытались самостоятельно сбить лихорадку, но в 20:55 у ребенка остановилась сердечная деятельность, она была в состоянии клинической смерти. На вызов приехали медики скорой, которые полтора часа реанимировали малыша и вернули девочку к жизни", - говорится в сообщении.

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После этого ребенка госпитализировали в реанимационное отделение Дубенской городской больницы, но, к сожалению, утром ребенок умер.

Медики сообщили, что семья ребенка - благополучная. Девочка была ухоженной и отвечала физическому развитию в соответствии с ее возрастом.

Что стало причиной смерти девочки - пока не известно.

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Как ранее сообщал Главред, 8 августа, в Днепре в большом бассейне в аквапарке Happy Day в жилом массиве Победа утонул 9-летний мальчик.

Как оказалось, мальчик не умел плавать и несколько раз пытался прыгнуть в бассейн, но его не пускали. Когда ребенок остался один - нырнул в водоем вниз головой.

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клиническая смерть
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