Витренко уволен с должности главы правления Нафтогаза - решение Кабмина

Юрий Витренко уволен из Нафтогаза решением Кабмина / УНИАН

Юрий Витренко уволен с должности главы правления Национальной акционерной компании Нафтогаз Украины.

Соответствующее решение принял на своем заседании Кабинет министров Украины. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко Telegram.

При этом он также рассказал о том, кто может занять место Витренко в НАК Нафтогазе.

"Кабмин уволил Юрия Витренко. Новым главой "Нафтогаза", скорее всего, станет Алексей Чернышев, министр регионального развития", - подчеркнул Гончаренко.

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Смена главы правления Нафтогаза

Ранее сообщалось о том, что новым руководителем Нафтогаза, утверждают собеседники журналистов, должен стать действующий министр развития общин и территорий Алексей Чернышов.

Отмечается, что Витренко должен быть уволен Наблюдательным советом НАК Нафтогаз. Если совета нет, отставку может провести Кабмин.

Для назначения Чернышева на должность главы Нафтогаза, Рада сначала должна его уволить с поста министра. Вероятно, Чернышова назначат исполняющим обязанности, а со временем он полноценно возглавит компанию.

"Чтобы правительство могло назначить Чернышова новым руководителем НАКа, сначала с должности министра его должен уволить парламент. Поэтому не исключен вариант, что вместо Витренко на время назначат и.о., а уже впоследствии Чернышев станет полноценным главой компании", - подчеркнул один из собеседников.

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